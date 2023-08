Veröffentlicht am 03.08.2023

Bad Segeberg (em) Clemens Hermann ist seit dem 01. August 2023 der neue Geschäftsführer der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft des Kreises Segeberg (WKS). Der in Kiel geborene Diplomkaufmann war lange Zeit Teil des Führungsteams des SWR in Baden-Baden und kehrt nun in sein Heimatbundesland zurück

An seinem ersten Tag wurde Herr Hermann vom Aufsichtsratsvorsitzenden Hans Joachim Grote willkommen geheißen und in sein neues Amt eingeführt. Dabei betonte Grote, dass „die gesellschaftliche Entwicklung es erforderlich machen werden, dass die 95 Gemeinden des Kreises Segeberg aus alten Denkmustern ausbrechen, in neuen Räumen und Kooperationen denken und künftig noch stärker zusammenarbeiten werden müssen. Die WKS will den Unternehmen und Kommunen dabei mit Rat und Tat zur Seite stehen.“

Herr Hermann freut sich auf diese neue Herausforderung. Sein Ziel ist es den Kreis Segeberg zukunftsfähig zu machen und Unternehmerinnen, Unternehmen und Fachkräften diesen attraktiven Standort näher zu bringen. Nach einigen Antrittsbesuchen wird er zusammen mit seinem Team Schwerpunkt für die Arbeit der WKS setzen, um der Wirtschaft im Kreis entscheidende Entwicklungspotentiale zu bieten. „In den nächsten Wochen freue ich mich darauf den Kreis Segeberg und seine Menschen besser kennen zu lernen. Zuhören und Nachfragen, um die unterschiedlichen Bedürfnisse und sich bietenden Chancen für die Entwicklung unseres Kreises zu verstehen, wird meine vorrangige Aufgabe für die kommende Zeit sein,“ erklärt der neue Geschäftsführer.

„Die WKS hat die Aufgabe die gute Lage vor den Toren Hamburgs bestmöglich vermarkten und Herr Hermann ist genau der Richtige für diese Aufgabe,“ ist Grote überzeugt.