HANSA-HEEMANN AG übernimmt Fürst Bismarck von Nestlé Waters

Rellingen (em/mhp) Stärkung des Mineralwasserstandortes Norddeutschland: Zum 1. Juli übernimmt die HANSA-HEEMANN AG, mit der Zentrale in Rellingen, die Fürst Bismarck Quelle am Standort Aumühle in Schleswig-Holstein vollständig von der Nestlé Waters Deutschland GmbH.



Die HANSA-HEEMANN AG gehört seit vier Jahrzehnten zu den führenden Anbietern von Mineralwasser und Erfrischungsgetränken in Deutschland und beschäftigt in den vier Werken sowie in der Zentrale in Rellingen etwa 700 Mitarbeiter, ab 1. Juli dann zusammen mit dem Werk in Aumühle etwa 800. Der Jahresumsatz mit Mineralwässern, Schorlen, Limonaden, Sport- und Energydrinks sowie Fruchtsaftgetränken beträgt ca. 300 Mio. Euro.



Fürst Bismarck gehört zu den führenden Mineralwassermarken in Norddeutschland. Seit mehr als einem Jahrhundert steht sie für höchste Qualität. „Die Premiummarke Fürst Bismarck Quelle erweitert das Markenportfolio der HANSA-HEEMANN AG im Norden ideal“, sagt German Reichert, Vorstandsvorsitzender der HANSA-HEEMANN AG. „Wir stehen zu den Grundsätzen der traditionsreichen Marke und sind von ihrem großen Potenzial überzeugt.“



HANSA-HEEMANN plant, die Marke und ihren Standort in Aumühle durch Investitionen in eine neue Wachstumsphase zu führen. In Aumühle werden aktuell 153,8 Mio. Flaschen Mineralwasser im Jahr produziert und abgesetzt. „Der Standort Aumühle wird als neuer Unternehmensteil einen wertvollen Beitrag für den Erfolg von HANSA-HEEMANN leisten“, so Wolff Lange, Aufsichtsratsvorsitzender der HANSA-HEEMANN AG.

Veröffentlicht am: 10.08.2017