Hanseraumkonferenz  Die Wirtschaft zu Gast im Norden

Elmshorn (em/sh) Mitte März war es soweit, das offizielle Programm der viertägigen Hanseraumkonferenz vom 25. Mai bis 28. Mai wurde für die rund 500 Teilnehmer freigeschaltet und steht seither zur individuellen Zusammenstellung und Buchung bereit. Ein Jahr lang hat das Organisationsteam mit viel Leidenschaft und Ideenreichtum ein breit aufgestelltes Programm erarbeitet und das selbsterklärte Ziel „maximales Marketing für Standort und Region“ bei der Findung der mehr als 60 Einzelprogrammpunkte ganz wesentlich mit einfließen lassen.



Die Teilnehmer und Gäste, die zu einem großen Teil aus den fünf norddeutschen Bundesländern aber auch dem übrigen Bundesgebiet, zur Konferenz kommen dürfen gespannt sein, was die Kreise Pinneberg und Steinburg zu bieten haben. Und auch die angemeldeten Delegationen aus Dänemark und den Niederlanden können sich auf das Kennenlernen der Region als Bestandteil der Metropolregion Hamburg freuen.



Eine tolle Bestätigung dieser Ausrichtung ist auch, dass die Initiative Elmshorn e.V. Partner der HAKO 2017 ist. Diese Partnerschaft ist ein klares Signal dafür, dass die Unternehmer, die sich in der Initiative Elmshorn zusammengeschlossen haben und engagieren, die Hanseraumkonferenz der Wirtschaftsjunioren als Plattform des Austausches, Kennenlernens der Region gesellschaftlich, wirtschaftlich und auch kulturell sowie des Netzwerkens bestätigen.



Insbesondere im Rahmen der Programmpunkte in Elmshorn selbst und vor allem auch im Konferenzzentrum, der NORDAKADEMIE Elmshorn, wird es die Gelegenheit geben, einzelne Unternehmen und Unternehmer der Initiative kennenzulernen. Die Wirtschaftsjunioren Unterelbe heißen herzlich willkommen zur Hanseraumkonferenz 2017!



Für die Stadt – für die Menschen

Die Initiative Elmshorn e.V. wurde im Jahr 1991 von Unternehmern und Persönlichkeiten, die in der Krückaustadt leben und arbeiten, gegründet. Heute prägen die Mitglieder der Initiative Elmshorn durch ihr Engagement das Bild der Stadt in verschiedensten Facetten und gestalten dieses mit. Das Ziel der Aktivitäten und Projekte ist hierbei die Attraktiviät und den Erlebniswert der Stadt Elmshorn zu steigern. Dies sowohl für die Einwohner selbst, als auch für Besucher, Handel und Wirtschaft. Standortmarketing für die Entwicklung des Arbeits- und Wohnortes Elmshorn ist stete Motivation und Antrieb der Initiative Elmshorn.



www.initiative-elmshorn.de

Veröffentlicht am: 04.05.2017