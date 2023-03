Helium-Marketing: Sicher steigende Umsätze!

Eichenau/München (em/lm) Früher gab es fünf Müslisorten im Regal, heute 50 und mehr. Kunden haben heute ein viel größeres Entscheidungsproblem als früher, noch dazu, weil alles so ähnlich ist.



Helium-Marketing schafft hier Abhilfe: Siegfried Haider stellt mit seinem Konzept Firmen und Produkte so auf, dass sie herausragen, sichtbar und attraktiv sind und daher bei steigenden Umsätzen immer weniger verkaufen müssen, weil sie immer öfter gekauft werden. Er und seine Kunden erzeugen nicht nur Kunden, sondern Fans, die immer wieder kaufen und gerne weiterempfehlen.

Jeder hat doch selbst schon verspürt, wie schön es ist, gefragt zu sein. Die wenigsten Unternehmer wissen aber, wie es geht, diese Attraktivität und Anziehungskraft zu erzeugen und zu halten.



Megatrends

Dabei berücksichtigt die Helium-Philosophie drei Megatrends im Marketing:



• Individualität: Kunden wollen – gerade online oder zukünftig mobil – mehr passgenauere Botschaften und Angebote erhalten. Standardprodukte und Schrotflintenkommunikation ist out, vor allem bei Megazielgruppen wie Frauen und Best Ager.

• Digital, visuell und multimedial: Immer das Endgerät im Anschlag wird Kundenkommunikation und die Darstellung der Angebote, insbesondere die Verpackung und begleitende Kommunikation, mehr und mehr der rechten Gehirnhälfte angepasst. Lesen ist out, zuschauen und hören in, Emotionen der Turbo.

• Originell und sofort: Warten auf die Lieferung wird immer weniger toleriert. Die Schnellen schlagen die Langsamen. Innovativer, verlässlicher Service ist das Schlagwort und steht gerade bei den jungen Zielgruppen ganz vorn.



Helium-Marketing nimmt diese und andere Trends auf und zieht Zielgruppen durch Sichtbarkeit und Attraktivität elegant an. Denken Sie zum Beispiel an den Helium-Ballon-Verkäufer auf dem Volksfest. Warum erregt er solche Aufmerksamkeit bei Groß und Klein? Diese Ballons sind immer etwas Besonderes – bunt, förmig, groß, schön, attraktiv. Sie ragen heraus aus der Masse, sie fliegen und streben nach oben. Sie ziehen die Aufmerksamkeit auf sich, werden gesehen und gekauft. Zu maximalen Preisen. All das erreicht Helium-Marketing: Attraktivität. Positionierung. Sichtbarkeit. Anziehungskraft. Verlangen. Kauf.

Helium-Marketing setzt immer bei der Optimierung der Produkte und Leistungen an, oft auch nur bei der Darstellung derselben. Es wird darüber hinaus getragen von der Kommunikation nicht nur an einzelne, sondern an selektierte Zielgruppenmassen. Und veredelt durch serviceorientierte, individuelle Kundenbeziehungen, die zu Empfehlungen führen. Der Schmierstoff zu all dem ist regelmäßige, hochwertige Innovation.

In Marketing-Ballone wird viel zu oft viel zu viel heiße Luft geblasen. Maßnahmen, die ständigen Input in Form erheblicher zeitlicher und finanzieller Ressourcen benötigen, die aber genauso schnell verpuffen, wenn der Input zurückgefahren wird. Helium-Marketing geht dagegen vor und setzt auf die Maßnahmen, die bleibende Wirkung erzeugen. Bleibend steigende Umsätze, auch wenn man sich mal um die anderen wichtigen Unternehmerthemen kümmert. Interessanterweise kosten diese Maßnahmen weniger Geld als Heiße-Luft-Marketing. Sie kosten Zeit, daher ist Helium-Marketing einfach, aber nur für die Fleißigen. Es ist ideal für Firmen, die mit wenig Budget viel und vor allem hohe Umsätze und Gewinne erreichen möchten.



Erste konkrete Tipps

1. Arbeiten Sie konstant und innovativ an sich, Ihrer Marke und Ihren Angeboten solange, bis sie richtig begeistern. Damit legen sie die Wurzel für den Erfolg im Helium-Marketing und Sie lassen Ihren Ballon steigen.

2. Entwickeln und erzählen Sie Ihre einzigartige Firmen- und Produktstory, die für die selektierten Zielgruppen relevant sind, die gern und leicht geglaubt, gemerkt und weitererzählt werden kann. Je mehr sie als Unternehmen kommunizieren, warum Sie antreten, was Sie antreibt, woran Sie glauben, umso unterscheidbarer sind Sie und umso mehr Anhänger mit gleichen Überzeugungen werden Sie finden.

3. Reduzieren Sie in der Neukundengewinnung die mühsamen und aufwändigen Einzelkundenansprachen, aber intensivieren Sie gleichzeitig die individualisierte, selektierte Ansprache von Massenzielgruppen – auch über Partner. Wenn jemand anderes über Sie positiv kommuniziert ist das um ein Vielfaches mehr wert als wenn sie sich selbst bejubeln – es kommt einer Empfehlung sehr nahe. Masse und Individualität ist heute übrigens kein Widerspruch. Keiner gewinnt allein und keiner will etwas verkauft bekommen, aber alle kaufen gern tolle Angebote.

4. Reduzieren Sie in der Bestandskundenpflege die Massenkundenansprachen wie Massenmailings oder ähnliches. Und individualisieren Sie dafür je nach Potenzial die einzelne Ansprache von wichtigen Bestandskunden nach der Philosophie: Sie als Anbieter sind König und der Kunde ist Kaiser.



Vertrieb muss sein und ist Teil einer guten Unternehmenskommunikation. Wer aber seine Marketingstrategie mehr und mehr nach dem Helium-Konzept ausrichtet, wird bei weniger Verkauf nicht nur kurzfristig, sondern vor allem langfristig seinen Marktvorsprung und damit Wachstum, Gewinne und Spaß am Unternehmertum ausbauen und sichern. Weitere Informationen sind unter www.siegfried-haider.com zu finden.



Foto: Siegfried Haider, Experte für Helium-Marketing: „Damit Sie immer weniger verkaufen müssen, weil Sie immer öfter gekauft werden – bei steigenden Umsätzen.“ Siegfried Haider zählt zu den bekanntesten und erfolgreichsten Marketing- und Positionierungsexperten im deutschsprachigen Raum und ist Gründer sowie Ehrenpräsident des Deutschen Rednerverbandes (GSA e.V.).

Veröffentlicht am: 04.03.2016