Henstedt-Ulzburg attraktiver gestalten

Henstedt-Ulzburg (em/mp) Der HHG ist seit fast 40 Jahren die Interessengemeinschaft für Handel, Handwerk und Gewerbe in Henstedt-Ulzburg.



Es ist eine starke Gemeinschaft qualifizierter Gewerbetreibender mit dem Ziel, durch gemeinsame Aktivitäten zur Steigerung der Attraktivität der Gemeinde Henstedt- Ulzburg beizutragen. „Wir veranstalten alle zwei Jahre eine Verkaufsmesse, auf der die Mitgliedsbetriebe ihre Produkte und Dienstleistungen einer breiten Öffentlichkeit vorstellen“, berichtet Doris Tachezy vom HHG e.V..



Aktiv für die Gemeinde



„Unsere Mitglieder informieren wir regelmäßig vierteljährlich durch unsere HHG-Broschüre „Wirtschaft in Henstedt-Ulzburg“. Außerdem bieten wir in Kooperation mit der Volkshochschule Seminare und Workshops an und treffen uns regelmäßig zum Stammtisch.“ Gemeinsam mit Henstedt-Ulzburg Marketing e.V. erstellen die Vereinsmitglieder des HHG gerade den Praktikantenatlas, in dem Ausbildungs- und Praktikaplätze angeboten werden. Zudem wird derzeit eine große Berufsinformationsmesse für Schülerinnen und Schüler geplant.



Weitere Informationen erhalten Interessierte im Internet unter www.hhg-hu.de, per E-Mail info@hhg-hu.de oder telefonisch unter 04193 / 50 20 191.



Veröffentlicht am: 21.03.2011