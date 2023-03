Henstedt-Ulzburg kann Wirtschaft!

Henstedt-Ulzburg (kv) 2011 war geprägt von internationalen Krisengipfeln. So hatte auch Henstedt- Ulzburg Marketing, in Kooperation mit der Wirtschaftsförderung Henstedt-Ulzburg, vertreten durch die Wirtschaftsförderin Manja Biel, in ihrer Vortragsreihe „Wirtschaft bewegt“ dieses Thema aufgegriffen und mit dem derzeit kompetentesten Ökonomen Professor Dr. Thomas Straubhaar, dem Leiter des Hamburgischen WeltWirtschaftsInstituts (HWWI), einen hochkarätigen Gastredner geladen.



Durch den Abend im mit 150 Personen vollbesetzten Ratssaal führte der Vorsitzende von Henstedt-Ulzburg Marketing Uwe Gätjens. Er begrüßte die Gäste und gab einen kurzen Überblick über die Arbeit des Vereins. Sein besonderer Dank galt der Sparkasse Südholstein, die durch ihre Unterstützung diesen Abend erst ermöglicht hatte. In seinem anschließenden Vortrag zum Thema „Lehren aus der Euro Krise“ gab Professor Dr. Thomas Straubhaar launige Antworten auf komplexe Themen während eines Ritts durch die Ereignisse der letzten Jahrzehnte.



Vom Zusammenbruch der DDR, dem 11. September bishin zur amerikanischen Immobilienkrise, die zur Eurokrise wurde, spannte er den Bogen. Eins machte er hierbei zum Thema Euro Krise ganz deutlich: „One size does not fit all – eine Größe passt nicht für jeden“, wenn man Themen diskutiert wie Abkehr vom Euro, Trennung Nord-Süd Euro oder auch das Szenario, dass Griechenland den Euro-Raum verlässt. Straubhaar argumentierte mit: „Wenn Sie 17 Eier zu einem Rührei verschlagen haben, können Sie danach auch keine Eier mehr daraus machen“, und dem versöhnlichen Schlusssatz, dass die deutsche Wirtschaft am besten aufgestellt sei, um dem Unbilden möglicher Auswirkungen, zum Beispiel im Rahmen einer Inflation, zu trotzen.

Veröffentlicht am: 02.04.2012