Henstedt-Ulzburger Schrauben erobern die Welt

Henstedt-Ulzburg (mp) Als Achilles Seibert 1951 sein Unternehmen gründete, konnte noch niemand ahnen, dass rund 60 Jahre später Schrauben aus Henstedt- Ulzburg ein echter Qualitätsbegriff werden würde.



Bereits in den 70er Jahren begann die Spezialisierung im Schraubenbereich. Seit 13 Jahren hat das Unternehmen seinen Sitz in Henstedt- Ulzburg. Nachdem seit 2004 die Familie Scholle die Mehrheit der Geschäftsanteile hält, wächst die Achilles Seibert GmbH immer weiter. So wurde unter anderem ein Büro in Shanghai/China und eine eigene Warmfertigung in Ningbo/China eröffnet.



Rund 30 Prozent der weltweit hergestellten Schrauben werden derzeit in Europa produziert, 70 Prozent kommen von zertifizierten Lieferanten aus Taiwan, Vietnam und Thailand. Natürlich gibt das Unternehmen auf die hochwertigen Schrauben eine Qualitätsgarantie.



10.000 Euro für den guten Zweck

Im April diesen Jahres verzichtete das Unternehmen auf eine große Jubiläumsfeier zum 60ten Geburtstag und spendete stattdessen 10.000 Euro an das Kinderhospiz Sternenbrücke in Hamburg Rissen. Marion und Henning Scholle haben sich nach vielen Jahren an der Unternehmensspitze zurückgezogen, so dass ihr Sohn Timo die Geschäftsleitung übernommen hat. Ein weiteres Highlight zeichnet sich für dieses Jahr ab. „Wir erwarten das beste Ergebnis der Firmengeschichte“, so der Geschäftsführer. „Nachdem wir vor zwei Jahren Kurzarbeit anmelden mussten, gehen wir nun stärker als je zuvor aus der Krise und blicken optimistisch in die Zukunft.“

Veröffentlicht am: 28.07.2011