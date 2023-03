Hermann Scherer „SPIRIT OF EXCELLENCE“

Hermann Scherer bringt auf unkonventionelle und mitreißende Art genau die Eigenschaften klar und unmissverständlich zur Sprache, die für unternehmerischen Erfolg unabdingbar sind.



Was unterscheidet das Außergewöhnliche vom Gewöhnlichen, die Spitzenleistungen vom Mittelmaß und den Marktführer vom Durchschnitt?

Eine Geisteshaltung zu leben, zu denken und zu handeln, ein kleiner Unterschied mit großer Wirkung.



Hermann Scherer live in Hamburg! Ein "MUST HAVE" für alle, die vorankommen wollen.



Ticketbuchungen auf http://de.amiando.com/Hermann_Scherer_MPoint.html



Einlass zu der Veranstaltung ist 18 Uhr. Der Vortrag beginnt um 19.00 Uhr und endet um 21.15 Uhr. Anschließend signiert Hermann Scherer seine Bücher.

Ende der Veranstaltung ist 22 Uhr.





Samstag | 22.11.2014

Universität Hamburg, Im Hörsaal der Erziehungswissenschaften



http://mpoint.bm-evento.de/index.php?option=com_matukio&view=event&catid=12:vip-events&id=158:herman

Veröffentlicht am: 27.10.2014