Herr der Paletten und Verpackungen

Neumünster (em) Als gelernter Logistikfachmann weiß Ingo Lamaack, Inhaber der D-L-V, wie wichtig ein kompetenter und fachkundiger Ansprechpartner für Ladungsträger und Verpackungen für Land-, Luft- und Seefracht ist.



„Wir bieten unseren Kunden als Hersteller, Großhändler und zertifizierter Reperaturbetrieb das nötige Know-how, eine fachkundige Beratung und eine pünktliche Lieferung“, so Lamaack. „Egal, ob neue oder gebrauchte Euro-Paletten, Einweg-, Kunststoff- und Chemiepaletten – bei uns haben die Kunden die Möglichkeit, sich wieder auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren. Wir kümmern uns derzeit um die richtige Verpackung und wenn gewünscht, gemeinsam mit unseren Partnerspeditionen, sogar um den Versand der Fracht.“ Dazu betreibt D-L-V zu ihrem Hauptsitz in Neumünster ebenfalls eine Niederlassung in Güstrow sowie ein Auslieferungslager in Mittelstadt bei Reutlingen.



Die richtige Auswahl, Konstruktion und Beschaffenheit von Fracht-Verpackungen ist für einen schadensfreien Transport unerlässlich. So ist es mehr als wichtig, dass die Exportverpackungen den an sie gestellten Anforderungen entsprechen und den mechanischen und gegebenenfalls klimatischen Belastungen während des Transportes, der Lagerung und des Umschlags gerecht werden. Als einer der zudem größten zertifizierten Reparaturbetriebe für Euro- Paletten in Norddeutschland, mit einem Durchsatz von mehreren 100 reparierten Euro-Paletten pro Tag sowie der breit aufgestellten Produktpalette und dem gut geschulten Fachpersonal, setzt D-L-V Maßstäbe im Bereich Ladungsträger und Verpackungen.

Veröffentlicht am: 31.10.2011