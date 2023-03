Herzlich willkommen auf der B2B NORD!

Norderstedt (jj/lm) Am 14. April steht für das Bündnis der Selbständigen und Führungskräfte e.V ein wichtiger Termin auf dem Plan: die B2B NORD. Gemeinsam stellen die Mitglieder hier nicht nur den BDS NORD vor, sondern präsentieren auch sich selbst.



Birgit Wieczorek, erste Vorsitzende des Vereins, freut sich auf die Netzwerkmesse und lädt Interessierte zu einem Besuch am Stand des BDS NORD ein. „Wir zeigen auf der größten regionalen Wirtschaftsmesse Deutschlands selbstverständlich Flagge. Der BDS NORD ist ein starker Verbund klein- und mittelständischer Unternehmen aus der Region. Besuchen Sie uns bereits beim Business-Frühstück oder an unserem Stand und lassen Sie sich von der Qualität des BDS NORD überzeugen.“



Interessierte, die am Business-Frühstück vor offiziellem Messebeginn teilnehmen möchten, können sich dafür vorab bei Birgit Wieczorek per E-Mail an Info@BDS-NORD.de anmelden. Übrigens: Neben Messeauftritten bei Unternehmer- sowie Endverbrauchermessen stehen auch regelmäßige Treffen und besondere Events auf dem Plan des Vereins. Infos gibt es unter www.BDS-NORD.de



Foto: Birgit Wieczorek, erste Vorsitzende des BDS NORD

Veröffentlicht am: 07.04.2015