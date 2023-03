Hessen Roadshow in Hamburg

07.07.2015 | 16:00 Uhr | RAMADA Hotel Hamburg - Bergedorf | Holzhude 2, 21029 Hamburg



RAMADA Hotel Hamburg - Bergedorf (em) ERLEBEN SIE HESSEN...Die RAMADA Hotels aus dem Rhein-Main Gebiet machen Sie auf den Weg nach Hamburg.



Bembel, Handkäs mit Musik und Goethe

gehören ebenso zum hessischen Lebensgefühl wie die Finanzmetropole Frankfurt, der Taunus und namhafte

Universitäten. Diese spannende Vielfalt können Sie auch bei einer Veranstaltung in den RAMADA Hotels im

Rhein-Main-Gebiet erleben. Unsere Tagungsspezialisten bieten Ihnen maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Tagung.

Unsere Roadshow bietet Ihnen die Gelegenheit, sich an verschiedenen Ständen über unsere Hotels in der Region,

deren Tagungsmöglichkeiten und Cateringangebote sowie über neue Trends im Bereich der Veranstaltungstechnik

zu informieren. Unsere Küchenchefs liefern dazu den passenden kulinarischen Rahmen und stellen typische

hessische Spezialitäten vor. Erfahren Sie mehr über die vielfältigen Veranstaltungsmöglichkeiten des Kongress

Palais in Kassel, mit einer Tagungskapazität für bis zu 2.500 Personen ist es der ideale Ort für Ihren nächsten Event.



Seien Sie am 07.07.2015 von 16:00-20:00 Uhr im RAMADA Hotel Hamburg - Bergedorf bei der Hessen Roadshow dabei.



Anmeldung bis zum 29.06.2015



Wir freuen uns wenn Sie dabei sind

Regionalverkaufsteam Hamburg

verkauf.hamburg@h-hotels.com

+49 40 72595176





Veröffentlicht am: 26.06.2015