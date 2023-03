„Hier finden Sie Ihr Büro!“

Quickborn (lm/sw) Flexibel, unkompliziert und pauschal. Das Theodor-Storm-Quartier befindet sich in bester, ruhiger Lage mit direkter Anbindung an die A7.



Durch ein breites Angebot buchbarer Büroflächen ermöglicht das Büro- und Meeting-Center Unternehmern und Existenzgründern individuelle Lösungen für konzentriertes und erfolgreiches Arbeiten. „Sie können bei uns genau so viel Büroraum buchen, wie Sie brauchen“, erklärt Renate Rasche, Geschäftsleitung des Theodor-Storm- Quartiers (Foto). Vom Einzelbüro ab 14 Quadratmetern über Teambüros für zwei bis drei Personen bis hin zur kompletten Büroeinheit mit vollem Büro-Service bietet das Theodor- Storm-Quartier verschiedene Buchungsmöglichkeiten mit flexibler Vertragsdauer an. „Falls sich Ihr Raumbedarf verändert, können Sie jederzeit mehr oder weniger Räume mieten“, so Renate Rasche weiter. „Genauso ist es möglich, ein Büro nur für einen Tag zu buchen oder den Konferenzraum stundenweise“, beschreibt die Inhaberin das Leistungsangebot weiter. „Nutzen Sie unsere Geschäftsadresse auch für Ihre gesamte Kommunikation. Gerne nehmen unsere vertrauenswürdigen Mitarbeiter Ihre Post entgegen und leitet sie Ihren Wünschen entsprechend an Sie weiter oder beantworten Ihre Anrufe während Ihrer Abwesenheit kompetent und freundlich.“

Veröffentlicht am: 29.11.2013