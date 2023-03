Hier machen Samtpfoten gerne Urlaub

Haselau-Altendeich (mp/ng) „Ruhe und Entspannung, ein Hotel mit wohnlicher, persönlicher Ausstattung sowie geräumige und helle Zimmer in einer freundlichen, gepflegten Atmosphäre mit kompetentem Service – das alles wünscht sich Ihre Katze für den Urlaub auch“, weiß Tatzen Hotel- Betreiberin Britta Partnitzke.



Britta Parnitzke kennt sich mit Katzen bestens aus. In der Haseldorfer Marsch verwöhnt sie seit 2004 in einem großzügigen, katzengerechten Ambiente ihre Kunden auf vier Pfoten. Auf einer Grundfläche von rund 500 Quadratmetern stehen acht Einzel- und dreizehn Doppelsuiten für die Fellnasen zur Verfügung. „Bei uns wird jede Katze nach den individuellen Ansprüchen betreut“, erklärt Britta Parnitzke. „Die Katzenbesitzer haben die Möglichkeit nicht nur die Zimmergröße der Aktivität des Tieres anzupassen, im Informationsgespräch werden auch alle kleinen und größeren Wünsche notiert, um dem Liebling die gewohnten Rituale auch im Urlaub bieten zu können.“



Dort können Katzen bei individueller Betreuung und in einem eigenen Zimmer mit Balkon einen mindestens genauso schönen Urlaub genießen, wie ihre Dosenöffner. Das Ambiente des Tatzen Hotels begeistert die Stammkunden jedes Mal aufs Neue. „Die Gewissheit, dass ihre Lieblinge auch während Ihrer Auszeit in liebevollen Händen sind, lässt sie gleich noch besser entspannen.“ Britta Partnitzke weiter: „Gerade neue Kunden sind überrascht, dass es bei uns eher wie ein Wohnhaus mit kleinen Zimmern aussieht und nicht wie in einer typischen Tierpension. So sind beispielsweise an den Zimmertüren kleine Namensschilder, damit man immer gleich weiß, mit wem man es zu tun hat.“ Die Zimmer sind alle katzengerecht mit Kuschelhöhlen, Kratzbäumen, gemütlichen Liegeplätzen und viel Spielzeug eingerichtet. Große Fenster und einen Ausgang auf den eigenen, gesicherten Balkon sorgen für Ausgeglichenheit und Wohlbefinden der Katzengäste.

Veröffentlicht am: 17.09.2012