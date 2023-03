Hier surfen Unternehmen mit Lichtgeschwindigkeit

Bad Bramstedt (sw/kv) 17 Städte und Gemeinden sind bereits an das XityLight-Glasfasernetz angebunden, das die Stadtwerke Barmstedt jetzt auch in die Rolandstadt bringen. Werkleiter Fred Freyermuth erklärt, warum Glasfaser direkt in das eigene Zuhause (FTTH – Fiber To The Home) eine konkurrenzlose Technologie und einmalige Chance ist.



Zum Glasfaser-Anschluss, gibt es einen Unterschied zu anderen Technologien?

Bei vielen anderen Technologien ist es so: Je mehr Kunden online sind, desto geringer wird die Internet-Geschwindigkeit. Wenn Kinder streamen und ihre Eltern gleichzeitig skypen und HD-Fernsehen genießen wollen, wird es ohne garantierte Bandbreite schnell eng. Ein XityLight-Kunde hingegen hat einen Exklusiv- Zugang zu unserem Hochgeschwindigkeits- Glasfasernetz und eine individuelle Bandbreitenwahl getroffen, die genau zu seinem Telefonie- und Surfverhalten passt. HD-TV zu günstigen Konditionen kann zusätzlich gebucht werden.



Wie wird die zuverlässige Glasfaser-Verbindung ohne Bandbreitenverlust garantiert?

Glasfasernetze werden seit Jahren in der Datenübertragung hoher Bandbreiten und zur Bewältigung weiter Strecken eingesetzt. Alle Kontinentalverbindungen zum Beispiel sind Glasfaserverbindungen. Bei den Kabellängen, die in unserem Netz zum Einsatz kommen, haben die Signale keinerlei Verlust. 400 Mbit/s bleiben 400 Mbit/s – das unterscheidet uns von den „bis zu“-Offerten anderer Anbieter. Wir können die Erreichbarkeit und auch die Signalstärke beim Kunden messen.



Bekommen Kunden anderer Anbieter von XityLight Unterstützung beim Wechsel?

Natürlich unterstützen wir unsere Kunden bei den Wechselmodalitäten mit ihrem bisherigen Telefonanbieter. Portiert werden kann ein Anschluss sowieso erst zum Ende der jeweiligen Vertragslaufzeit, es entstehen also auch keine doppelten Kosten. Selbst wenn ein Interessent gerade erst verlängert hat, lohnt sich die Entscheidung für Xity- Light während der Erschließungsphase. Den Hausanschluss bereiten wir dann bei den Tiefbauarbeiten gleich mit vor.



Was macht XityLight für den gewerblichen Gebrauch attraktiv?

Für Gewerbetreibenden in Bad Bramstedt eröffnen sich durch den XityLight-Ausbau ganz neue Möglichkeiten im Hinblick auf die Sicherung und den Betrieb ihrer IT-Infrastruktur. Per Glasfaser können sie direkt mit dem Rechenzentrum der Stadtwerke Barmstedt verbunden werden, das unter anderem das Herz der Breitbandsparte XityLight und zugleich das der XityLight IT-Services bildet. Die für das Rechenzentrum erforderliche Kühlleistung wird vollständig aus dem Reinwasser für die Stadt Barmstedt bezogen – mit diesem Konzept haben die Stadtwerke beim Deutschen Rechenzentrumspreis 2017 den 2. Platz in ihrer Kategorie erreicht. Durch die geringen Betriebskosten im Bereich der Klimatisierung werden sehr günstige Konditionen beim Betrieb von IT-Infrastruktur möglich – egal ob der Kunde sich für eine Standortvernetzung, Server Housing, Managed Backup, eine virtuelle Telefonanlage oder eines der anderen Infrastrukturangebote interessiert.



Warum Glasfaser?

Ein Glasfaseranschluss ist ein Telefonanschluss mit Internetzugang, bei dem die Daten nicht als elektrische Signale über Kupferdraht, sondern über Lichtwellenleiter (LWL) transportiert werden. Das moderne XityLight-Glasfasernetz, über das Bad Bramstedt mit Angeboten für Festnetztelefonie, Internet und auch HD-TV versorgt wird, besteht aus bis zu 1.000 Fasern, die für die Übertragung von Kommunikationssignalen verantwortlich sind. Eine einzelne Glasfaser ist 11-mal feiner als ein menschliches Haar und lässt 15.000-mal mehr Licht durch als zum Beispiel Fensterglas. Da die Signale in der Glasfaser auf quasi keinerlei Widerstand treffen, sind deutlich höhere Entfernungen bei der Datenübertragung realisierbar als bei anderen Technologien.



Das Xitylight-Team ist für Kunden und Interessenten vor Ort erreichbar. Jeden Donnerstag im XityLight-Büro im Lohstücker Weg 10-12 und täglich unter der Tel.: 0 41 92 / 879 879.

Veröffentlicht am: 19.03.2018