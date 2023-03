„Hier werden Mieterwünsche berücksichtigt“

Norderstedt (kk) Büroflächen in Norderstedt-Mitte sind beliebt. Ob in der Rathausallee oder in der Heidbergstraße, die angebotenen Flächen finden kurzfristig neue Mieter. „Insgesamt wurden im vergangenen Jahr ca. 1.000 m² Büroflächen neu vermietet“, so Marcus Adolf vom Immobiliendienstleister Groth & Schneider KG aus Hamburg-Winterhude.



In Norderstedt-Mitte werden zwei Objekte von Marcus Adolf vermarktet. Zu den neuen Mietern gehören u.a. die Bäckerinnung Schleswig-Holstein, das Im- und Exportunternehmen Manfred Hommert GmbH aus Hamburg und die MAOTEC Internetservices. Ausschlaggebend für die Anmietung sind für die Unternehmen zum einen, dass die Mieterwünsche bezüglich des Innenausbaus berücksichtigt werden, dass flexible Vertragslaufzeiten seitens der Eigentümer möglich sind und zum anderen der attraktive Mietzins. Das bestätigt auch Yvonne Soltysiak von der EGNO, die das Kontorhaus vermietet.



Tiefgaragen und ÖPNV sind große Vorteile

Die Zentralität, der Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr sowie die direkte Verbindung zwischen Norderstedt und Hamburg sind weitere Vorteile für die Mieter. Ebenso befinden sich in der direkten Umgebung beider Objekte Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf, Shoppingmöglichkeiten, Restaurants, Cafés und Bäcker. In Norderstedt- Mitte sind ebenfalls zahlreiche Banken, die Post und diverse Dienstleister ansässig. Wöchentlich findet vor Ort ein Wochenmarkt statt. Parkmöglichkeiten für die ansässigen Mieter sowie deren Besucher sind in den hauseigenen bzw. öffentlichen Tiefgaragen vorhanden.



In 35 Minuten in der Hamburger City - ohne umzusteigen

In Norderstedt-Mitte treffen sich die U-Bahn Richtung Hamburg und die AKN nach Norden direkt in einem Bahnhof. Die Fahrt von hier bis in die Hamburger City dauert mit der U-Bahn Linie 1 nur 35 Minuten - ohne umzusteigen. Mit der AKN-Linie A1 ist der Standort Richtung Norden über Henstedt- Ulzburg, Kaltenkirchen und Bad Bramstedt bis Neumünster angeschlossen. Das neu entstandene Zentrum in Norderstedt ist mit zahlreichen Architekturpreisen ausgezeichnet worden.



Gewerbeimmobilien: noch sind Flächen frei

Das Kontorhaus liegt direkt neben der U-Bahn-Station „Norderstedt- Mitte“. Die EGNO hat weitere freie Büroflächen im Angebot. Es lohne sich immer, mit der Entwicklungsgesellschaft Norderstedt Kontakt aufzunehmen, denn diese habe einen sehr guten Überblick über die freien Gewerbeimmobilien am Norderstedter Markt, so Yvonne Soltysiak. „Wir kooperieren eng mit den regionalen Anbietern und haben auch eigene Flächen im Angebot", sagt Soltysiak.



Mehr Informationen unter (040) 535 406-22 und im Internet unter www.egno.de.



Veröffentlicht am: 21.04.2011