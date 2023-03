Hildebrandt trifft Tape Art

Henstedt-Ulzburg (em/mhp) Hildebrandt – seit 125 Jahren führende Kompetenz in Verpackungsfragen – hatte die Gelegenheit, mit dem Trio „Klebebande“ über ihre Arbeit, den Einsatz von Klebeband sowie das noch recht junge Kunstgenre Tape Art zu sprechen, da das Henstedt-Ulzburger Unternehmen Hildebrandt gerade auf der Suche nach Verpackungskünstlern für ein gemeinsames Projekt ist.



Tape Art ist Kunst mit Klebeband. Klebeband ist unglaublich vielseitig einsetzbar, es ist geruchlos, ist leicht entfernbar und es können große Flächen in kürzester Zeit bespielt werden. Die Menge der bearbeiteten Aufträge aus unterschiedlichen Branchen bilden die Vielfalt der Anwendungsbereiche von Tape Art ab. Klebebande tapen z. B. ganze Bühnenbilder, gestalten komplette Messestände, treten als Showact oder Live Performance vor Publikum auf und konzipieren Tape Art-Teamevents.



Tape Art ist grenzenlos. Und obwohl es in der Ausführung als eingeschränkt erscheint, faszinieren die Gradlinigkeit der Klebestreifen und die starken Kontraste des farbigen Klebebandes.



Foto: „Neuro“, das mit 800 m² größte permanente Tape Art-Fassadenwerk der Welt in Berlin.

Veröffentlicht am: 30.08.2017