Hitziger WirtschaftsDialog: Die A20 soll bis 2024 kommen!

Die Meinungen gingen an vielen Stellen auseinander und führten an anderen wieder zusammen, doch Fakt ist: Der Norden hat einen immensen Nachholbedarf beim Ausbau und Erhalt einer leistungsfähigen und zeitgemäßen Infrastruktur.Die Anzahl der aktuell laufenden Großprojekte, wie zum Beispiel der sechsspurige Ausbau der A7, der Neubau einer fünften Elbschleuse in Brunsbüttel und der Ausbau der Oststrecke des Nord-Ostsee-Kanals, die Fehmarnbeltquerung samt Hinterlandanbindung oder der Ersatz der Rader Hochbrücke, sind Ausdruck des angehäuften Investitionsstaus und waren Thema dieser Debatte.Ironie der Maßnahme: Ohne diese Projekte droht der Norden abgeschnitten zu werden, mit ihnen droht in der Umsetzungsphase ebenfalls der Verkehrskollaps. Die Auflistung ist auch keinesfalls vollständig, es fehlen die Großvorhaben A20 mit westlicher Elbquerung und die Elbvertiefung. Beide wurden, beziehungsweise sind, beklagt und liegen dadurch auf Eis. Bei allem Bedarf herrscht die paradoxe Situation, dass es in Schleswig- Holstein einen fatalen Mangel an baureifen Projekten bei Bundesfernstraßen gibt. Hier ist das Land Schleswig-Holstein in der Pflicht, weil sonst ungenutzte Bundesmittel in den Süden der Republik abfließen. Mangelhafte Infrastruktur verursacht enormen volkswirtschaftlichen Schaden und bringt Standortnachteile für Menschen und Unternehmen. Die Politiker lieferten sich heiße Diskussionen und kamen jedoch dennoch zu einem aufklärenden Schluss. Man war sich einig, dass die A20 bis spätestens zum Jahr 2024 realisiert werden muss, um dass totale Zusammenbrechen der Infrastruktur von Schleswig-Holstein und Hamburg zu verhindern.(stellvertretender Fraktionsvorsitzender CDU Bürgerschaftsfraktion Hamburg):(Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Landtagsfraktion):(Verkehrskoordinator Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Koordination):(verkehrspolitische Sprecherin der SPD-Bürgerschaftsfraktion Hamburg):(MdB Bündnis 90/DieGrünen):(MdB CDU):(egeb: Wirtschaftsförderung und Logistik Initiative Schleswig-Holstein):(Geschäftsführer NABU Schleswig-Holstein):(Stellv. Vorsitzender der FDP-Landtagsfraktion):