Hochwertige Fitness zum ansprechenden Preis

Neumünster (ml) Wohl kaum eine andere Stadt in Schleswig-Holstein verfügt über eine derartige Vielzahl an Fitnesscentern wie Neumünster. Anlass für uns einmal mit einem der ältesten und etabliertesten Studios der Schwalestadt zu sprechen. Im nachfolgenden Gespräch erklärt der Inhaber vom Fitnesscenter Muskelkater, Wolfgang Bühse, welchem Anspruch er gerecht werden will.



Herr Bühse, seit wann besteht Ihr Fitnesscenter und wie kamen Sie auf diesen ausgefallenen Namen?

Nach meiner aktiven Bundeswehrzeit wollte ich mein Hobby zum Beruf machen und so entschied ich mich im Jahr 2000 zur Selbstständigkeit. Und da damals alle Studios vorwiegend mit englischen Namen oder Bezeichnungen arbeiteten, haben wir uns bewusst für einen deutschen und zu dem noch ungewöhnlichen Namen entschieden. Damals sind wir an diesem Standort mit einer Fläche von 600 m² gestartet. Heute verfügen wir über eine Gesamtfläche von 4.000 m².



Wieviele Mitarbeiter beschäftigen Sie?

Nun, alles in allem haben wir ca. 35 Mitarbeiter, von denen viele von Anfang an bei mir sind. Ich baue ganz besonders auf Mitarbeiter, die über Lebenserfahrung und einen hohen Grad an sozialer Kompetenz verfügen. Dazu haben wir in der Regel drei Auszubildende, die den Beruf des Sport- und Fitnesskaufmanns bei uns erlernen. Hier eine hervorragende Ausbildung zu bieten, ist mir ein ganz besonderes Anliegen. Und so ist unser primäres Ziel, dass man nach der Ausbildung bei uns tatsächlich in der Lage ist, sein eigenes Studio zu eröffnen.



Wer kommt zu Ihnen in das Muskelkater?

Wir erreichen alle Zielgruppen, unsere Mitglieder sind von zwölf bis 90 Jahre alt. Dies resultiert natürlich auch aus unserem Anspruch, im Bereich Sauberkeit, Qualität an den Geräten und im Service das Beste zu geben. Beispielsweise bieten wir eine kostenlose Betreuung in unserem Kinderhort.



Was sagen Sie zu der Tatsache, dass es in Neumünster derart viele Fitnesscenter gibt?

Nun, das sehe ich ganz gelassen – und dies bitte ohne jede Arroganz – wir haben schon viele Studios, gerade bei den sogenannten Discountern, kommen und gehen gesehen. Wenn Sie sich selbst und Ihrem hohen Qualitätsanspruch treu bleiben, sind und bleiben Sie immer konkurrenzfähig.



Was zeichnet dann Ihr Center im Vergleich zu anderen aus?

Da könnte ich Ihnen eine ganze Menge aufzählen. Aber neben unserer umfangreichen Geräteauswahl, dem sportiven Programmund unserem außergewöhnlichen Wellnessangebot möchte ich an dieser Stelle vor allem unsere trainigsbegleitende Trainerbetreuung in den Fokus stellen.



Was bedeutet das?

Wir bieten – und das glaube ich, ist relaltiv einzigartig – alle sechs Wochen einen neuen aufbauenden Trainingsplan an. Das heißt, unsere Trainer gehen aktiv auf unsere Mitglieder zu und ermitteln eine komplette Körperanalyse. Für ein individuell perfektes Trainingskonzept werden folgende Bereichen genauestens analysiert: Größe, Gewicht, Körperfettanteil, Body Maß Index, sämtliche Körperumfänge, Blutdruck, Flexibilität und Cardio Scan. Da wir dies alle sechs Wochen anbieten, erzielen unsere Mitglieder durch die immer wieder neu aufgestellten Trainingsabläufe optimale Ergebnisse. Natürlich benötigen Sie dazu hervorragend ausgebildete Trainer. Und die haben wir und darauf sind wir ganz besonders stolz. Natürlich bin ich auch stolz darauf, dass wir für die eben beschriebene Angebotsvielfalt im Bereich der Geräte, der Programme, des Wellnessbereiches und der intensiven persönlichen Betreuung einen Monatspreis von zum Beispiel 37 Euro (bei einer Laufzeit von 18 Monaten) und 42 Euro bei einem Jahr immer noch halten können.



Wie beurteilen Sie die zukünftige Entwicklung im Bereich Fitnesscenter?

Da werden, wie auch schon in der Vergangenheit, viele neue Aufgaben zu meistern sein. Allen voran muss es uns gelingen, die Menschen zu erreichen und von der Notwendigkeit, etwas für sich zu tun, zu überzeugen. Hinzukommt, dass die Dienstleistung der inhabergeführten Studios noch besser werden muss. Der Anspruch steigt. Und wir werden dies meistern.



Zum Schluss – wenn Sie mögen – Ihr persönlicher Wunsch?

Ich wünsche mir wirklich, dass die Menschen viel sensibler mit sich selber umgehen. Dass sie erkennen, wie wichtig es ist, auf sich aufzupassen, sich gesund zu ernähren und sich um sich selbst – auch und gerade im sportlichen Bereich – zu kümmern. Viele Mediziner sind sich heute ganz klar einig darüber, dass der zwei- bis dreimalige Besuch pro Woche eines guten Fitnesscenters das Leben für einige Jahre verlängern kann. Und das in jedem Alter!

Veröffentlicht am: 04.05.2012