Hochwertige Teppichfliesen  der erste Eindruck zählt

Norderstedt (sv/lm) Komfortabel und praktisch sowie robust und vielseitig – die modernen Teppichfliesen erobern Büroräume. Einzelne Fliesenelemente lassen sich heraustrennen, individuelle Farbgestaltung setzt Akzente.



Gegenüber herkömmlichen Teppichen bieten die Teppichfliesen einen großen Vorteil: Während man sonst oftmals über Gebrauchsspuren und Flecken hinweg sehen muss, können einzelne Fliesenelemente herausgetrennt und ersetzt werden. Jorge Teixeira, Mitbegründer und Namesgeber von Rosarote Brille, ist überzeugt: „Die bunten und freundlichen Teppichfliesen lassen unsere Räume schön und hell erscheinen, die Farbgebung passt perfekt zu unserer Einrichtung.“



Die beliebten Bodenbeläge lassen sich so auch prima kombinieren – eine originelle Farbgestaltung bringt Frische und Farbe in den Raum. Bunte und freund- liche Teppichfliesen lassen den Raum hell erstrahlen und bieten ein angenehmes Umfeld, um sich langfristig in den Büroräumen wohlzufühlen.



„Unser Ziel ist es, die individuellen Ansprüche jedes Kunden zu erfüllen. Dabei ist sauberes und termingerechtes Arbeiten selbstverständlich“, so Rainer Suhr abschließend.

Veröffentlicht am: 06.10.2016