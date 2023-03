Höchste Qualität aus Meisterhand

Elmshorn (sw/em) Das sind wahre Kunstwerke! Seit der Gründung von BAAS Fliesenfachgeschäft unterstützt Dieter Baas seine Kunden bei der Verwirklichung ihrer Ideen. Seit 1987 verstärkt Sohn Olaf Baas das Familienunternehmen.



Das Fliesenfachgeschäft ist nicht die einzige Säule des Unternehmens. Mit den Firmen „Granites Unlimited“ und „BAAS Wasserstrahltechnik“ ist das Unternehmen heute eine feste Größe in der Branche und gehört zu den besten Spezialisten für Fliesen und Naturstein in der Region. „Mit Jahrzehnte langer Erfahrung sind wir auf dem Gebiet in Materialauswahl und Verarbeitung bestens aufgestellt“, so Dieter Baas.



„Wir bieten Ihnen ein breit gefächertes Sortiment an hochwertigen Fliesen, Natur- und Kunststeinen von namhaften Herstellern“, ergänzt Olaf Baas. „Von der Beratung über die Planung bis hin zur fachgerechten Ausführung stehen wir Ihnen mit unserem Know-how zur Seite. Wir sind qualitätsbewusste Handwerker und erledigen Ihren Auftrag zuverlässig und bedarfsgerecht nach Ihren individuellen Vorstellungen.“ Wer sich von der beeindruckenden Arbeit von Dieter und Olaf Baas selbst überzeugen möchte, der hat die Möglichkeit die 600 Quadratmeter große Ausstellungsfläche von BAAS Fliesenfachgeschäft zu besuchen. „Wir zeigen Ihnen die Vielfältigkeit der Gestaltungsmöglichkeiten“, so Dieter Baas abschließend.

Veröffentlicht am: 26.07.2012