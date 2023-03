Höchste Qualität für den Endverbraucher

Kaltenkirchen (nl) Wer einkaufen geht, assoziiert viele Produkte in den Regalen nicht zuerst mit der eigenen Region. Doch ein aufmerksamer Blick lohnt sich - die Popp Feinkost GmbH, mit vielen Feinkostprodukten in den Regalen vertreten, ist ein Unternehmen aus Kaltenkirchen.



Seit über 60 Jahren sitzt das Unternehmen in der Region des südlichen Schleswig-Holsteins. Über Jahrzehnte hat sich Popp Feinkost zu einem der drei größten Feinkostunternehmen in Deutschland entwickelt und sicherte sich seinen Platz als einer der Marktführer im deutschen Handel für Feinkostsalate, frische Convenience und Fischspezialitäten. Frische Produkte werden sowohl für den Lebensmitteleinzelhandel als auch für den Großverbraucher-, C+C- und Gastronomiebereich hergestellt.



„Qualität, die man schmeckt“

Mit einer umfangreichen Produktpalette, die kühlfrische Feinkostund Rohkostsalate, Brotaufstriche, Fisch- und Kartoffelspezialitäten, Süßspeisen und Dressings, Dips und Mayonnaisen in allen Variationen umfasst, kann Popp Feinkost den Bedürfnissen seiner Kunden nachkommen. Mit den Grundsätzen aus Qualitätsbewusstsein, Flexibilität und einer hohen Innovationsbereitschaft und qualifizierten, hochmotivierten Mitarbeitern und modernen Produktionsanlagen setzt Popp Feinkost Maßstäbe. Hochwertige Rohwaren werden in der Entwicklungsküche zu neuen Trends in der Salatwelt verarbeitet. Mit der Zertifizierung in BRC und IFS handelt das Unternehmen nach den höchsten Qualitätsstandards der Lebensmittelindustrie. Und diese Qualität zeigt sich auch im Erfolg der Firma. Mit Auszeichnungen vieler Produkten wie dem Gütesiegel „Hergestellt und geprüft in Schleswig-Holstein“ und zahlreiche DLG-Prämierungen und der Bio-Zertifizierung nach der EG-Öko-Verordnung, setzt Popp Feinkost auf Nachhaltigkeit und Schonung der Umwelt.



Seit 1988 gehört Popp Feinkost zur Wernsing Gruppe, die ihren Sitz in Addrup/Essen in der Nähe von Bremen hat. Mit über 2.900 Mitarbeitern und der Verfügbarkeit von modernsten Produktions- und Lagerstätten mit einer Fläche von über 600.000 qm im In- und Ausland werden in nahezu allen Ländern der EU Produkte verkauft. Popp Feinkost stellt sich mit zunehmenden Exportaktivitäten der wachsenden Globalisierung und der internationalen Ausrichtung seiner Handelspartner.



Veröffentlicht am: 21.04.2011