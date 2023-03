Höchstgeschwindigkeit im LOG-IN

Neumünster (em) Für die Mieter des LOG-IN und die Wirtschaftsagentur Neumünster hat das Warten ein Ende. In wenigen Tagen wird der neue Datenanschluss realisiert und die bisherigen Kupferleitungen haben ausgedient.



„Nach den Holstenhallen ist das LOG-IN das zweite Unternehmen in Neumünster, das eine Durchleitungskapazität dieser Größenordnung anbietet,“ informierte Nikolaus Schmidt, Pressesprecher der SWN. Ohne Zeit- und Volumenbegrenzungen wird das neue Glasfaserband die bisherigen DSL-Standards um ein Vielfaches übertreffen. Per Ethernet rasen Informationen mit bis zu 100.000 kbits pro Sekunde im Download- und 10.000 kbits pro Sekunde im Upload-Bereich von Rechner zu Rechner und ermöglichen in einer kontinuierlich zunehmend vernetzen Unternehmenswelt hervorragende Arbeitsbedingungen mit stabilen Bandbreiten ohne jegliche Schwankungen. Der besondere Service: Die Vorgespräche, die technischen Voraussetzungen, die Bereitstellung der Endgeräte und die kompletten Schaltungen wurden von der Wirtschaftsagentur in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Neumünster übernommen. Für die Mieter gab es kein „sich Kümmern“.



„Sechs Unternehmensgründer des LOG-IN nutzen diese hochperformante Leitung und sind schnell und agil im Internet unterwegs,“ freut sich Guido Schwartze, Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH. „Jeder von ihnen wird Vertragspartner der SWN und kann bei Bedarf individuelle Zusatzleistungen buchen. Mit diesem Angebot unterscheiden wir uns von anderen Zentren, hier hat das LOG-IN ein Alleinstellungsmerkmal.“ Mehr Informationen Online unter www.wa-nms.de.



Foto: SWN-Techniker Richard Schulz (li.) und Tobias Schmitt beim Einmessen der Glasfaserleitung.

Veröffentlicht am: 03.07.2012