Höhere Leistung durch bessere Akustik im Büro

Norderstedt (em/mp) „Die „offenen Bürolandschaften“ werden durch ihre zahlreichen Vorteile als Büro der Zukunft gehandelt, die nicht nur durch ein Wechselspiel von Kommunikation und konzentriertem Arbeiten, sondern auch durch Wohlfühlatmosphäre überzeugen sollen“, erklärt Andreas Preugschat von BüroProfi Nord. „Generell geht der Trend dahin, multifunktionale Bereiche zu schaffen, die bei Bedarf ganz unterschiedlichen Anforderungen gerecht werden. Inspiriert von Parks und Plätzen in den Städten stellen die verschiedenen Anbieter Möbelsysteme vor, die für konzentriertes Arbeiten ebenso wie für Teamwork, Meetings, zum Warten oder Entspannen genutzt werden können.“



„Aber offene Bürolandschaften haben auch Nachteile, wenn sie nicht richtig ausgestattet sind“, weiß der Fachmann. Gerade wenn sich mehrere Mitarbeiter ein Büro teilen, kann die Akustik mit langen Nachhallzeiten und mehreren Gesprächen gleichzeitig als sehr unangenehm empfunden werden. Besonders die Konzentration und Leistung können darunter leiden. „Mit geschickt platzierten Akustikelementen, die den Schall absorbieren, lassen sich derartige Raumsituationen optimieren“, so Preugschat weiter. „Hierfür hat zum Beispiel das Unternehmen AOS Wandabsorber, Schrankrückwandelemente und Deckensegel konzipiert. Der Kern dieser Elemente ist hoch schallabsorbierend. Unabhängige Prüfinstitute bescheinigen dem AOS-Absorbermaterial Spitzenwerte in den für das menschliche Gehör wichtigen Frequenzbereichen. Der Einbau der Akustikelemente ist denkbar einfach und problemlos. Neben dem funktionalen Nutzen lassen sich die Oberflächen ideal als Gestaltungselemente in die Räume einbinden. Je nach Wunsch sind die Stoffoberflächen der Beplankungen mit Bildmotiven, Grafiken oder im Corporate Design bedruckbar. Funktionale Akustikelemente verwandeln sich so in elegante und originelle Raumgestalter.“



Gerne stehen Andreas Preugschat und sein Team interessierten Unternehmen beratend zur Seite, wenn es um Büroeinrichtung geht. Einen Termin kann man telefonisch unter 040 / 547 94 11 vereinbaren.



Foto oben: Gerne steht Andreas Preugschat Unternehmern persönlich mit Rat und Tat zur Seite.

Veröffentlicht am: 31.08.2011