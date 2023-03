Hohe Professionalität für komplexe Bauprojekte

Neumünster/Bad Segeberg (em) Einen besseren Markt können sich die Bauträger eigentlich kaum wünschen. Die Nachfrage nach Wohneigentum ist groß. Viele nutzen das aktuell niedrige Zinsniveau, um sich den Traum vom Eigenheim zu erfüllen. Andere legen ihr Erspartes in „Betongold“ an und vermieten dann die Immobilie.



„Allein die geeigneten Grundstücke zu finden, um die hohe Nachfrage zu befriedigen, ist nicht immer leicht, und natürlich sind mit der Nachfrage auch die Preise für den Baugrund gestiegen“, erklärt Peter Gutzeit. Er ist einer von drei Finanzierungsspezialisten der Sparkasse Südholstein, die die Bauträger in der Region bei ihren Projekten begleiten. Die drei Experten sind stolz darauf, die meisten großen Namen der Branche in den Reihen ihrer Kunden zu wissen.



Erfolgreiche Finanzierung

Dabei zeichnet insbesondere eine hohe Professionalität die Kundenbeziehungen auf beiden Seiten aus. Immerhin geht es oft um ganze Neubaugebiete und große Wohnimmobilien, an denen noch viel mehr hängt: Denn eine erfolgreiche Finanzierung sorgt auch beim regionalen Handwerk für volle Auftragsbücher. Und nicht zuletzt profitieren die zahlreichen privaten Haus- und Wohnungskäufer von der bewährten Zusammenarbeit von Bauträgern und der Sparkasse Südholstein.



Verlässlichkeit und Erfahrung

„Die Bauträgerbetreuung ist seit Jahrzehnten ein wichtiger Bestandteil unserer Firmenkundenbetreuung, den wir frühzeitig spezialisiert haben. Dadurch verfügen wir über eine Fachkompetenz wie kaum eine andere Bank in der Region. Unsere Stärken sind die individuelle und flexible Abwicklung der Bauvorhaben sowie unsere Marktkenntnis vor Ort“, erläutert Peter Gutzeit, der selbst zehn Jahre Erfahrung in der Branche mitbringt. Hinzu kommt ein hohes Maß an Verlässlichkeit auch in der langfristigen Perspektive: „Während andere Banken sich in schlechteren Marktlagen gerne einmal aus dem Geschäft zurückziehen, um die Risiken zu vermeiden, sind wir immer für unsere Kunden da!“

Die Philosophie der Sparkasse, ihren Kunden alle Fachkompetenzen aus einer Hand zu bieten, gilt auch für dieses Geschäft. Neben der gesamten Finanzierung übernimmt die Sparkasse Südholstein auf Wunsch auch den Vertrieb der Immobilien über ihre hauseigenen Makler. Die privaten Interessenten für die Häuser und Wohnungen erhalten eine maßgeschneiderte Baufinanzierung. Und die passenden Versicherungen für alle Bauund Lebenslagen runden das Komplett- Paket der Sparkasse Südholstein ab.



Foto: Peter Gutzeit, Spezialist für Bauträger-Betreuung der Sparkasse Südholstein (rechts), mit seinem Kunden Ulf Kipcke, geschäftsführender Gesellschafter von Michel Meisterhaus, eine der renommiertesten Firmen der Branche mit rund 90 Jahren Erfahrung am Markt. „Wir vertrauen seit Jahrzehnten auf die Sparkasse Südholstein und sind sehr zufrieden. Die Zusammenarbeit läuft pragmatisch und unkompliziert“, betont Ulf Kipcke. Auch das Gebäude im Hintergrund an der Gartenstraße in Neumünster gehört zu seinen Objekten. Hier entstehen neun Eigentumswohnungen mit 70 bis 90 Quadratmetern Wohnfläche.

Veröffentlicht am: 02.12.2013