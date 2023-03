Holz soweit das Auge reicht

Barmstedt (mp) Egal, ob es um den Bau oder um die Renovierung eines Hauses geht, Holz spielt dabei eine wichtige Rolle. Bei den Profis von bauXpert KremerGlismann erhalten Kunden alles rund um diesen Werkstoff.



„Unsere Palette für den Holzbau reicht von Schnittholz, Dielen, Latten, Konstruktionsvollholz und Brettschichthölzern über Rauhspund, Hobeldielen, weißgrundierte Profilhölzer und Glattkantbretter bis hin zu OSB-Platten, Bausperrholz, Holzfaserplatten und Fassadenprofilen“, erklärt Maik Mülverstedt, Fachberater für den Holzbau bei bauXpert KremerGlismann.



Service wird bei den BauXperten groß geschrieben

„Natürlich übernehmen wir den maßgenauen Zuschnitt von Konstruktionsvollholz und Brettschichthölzern sowie den Fertigabbund von Bauholzlisten für unsere Kunden.“ Die BauXperten wissen, dass in der heutigen Wirtschaftswelt der Faktor Zeit eine wichtige Rolle spielt: „Daher garantieren wir bei unserem umfangreichen, auf den Holzbau und die Dachsanierung abgestimmtes Sortiment kurze Lieferzeiten.“ Abgerundet wir das vielseitige Holzsortiment von bauXpert KremerGlismann durch eine Vielzahl an Bodenbelägen.



Bodenbeläge geben Räumen Atmosphäre

„Gerade bei der Auswahl des Bodenbelages gibt es eine ganze Reihe von Faktoren, die die Entscheidung beeinflussen“, weiß Julian Lasch. Denn erst die harmonische Kombination vom Boden, Möbel und Dekoration gibt dem Raum die gewünschte Atmosphäre. „In unserer Ausstellung präsentieren wir unseren Kunden und Interessenten verschiedenste Bodenbeläge vom Laminat-, Vinyl- und Korkboden über Echtholzparkett bis hin zur Massivholzdiele. Alles natürlich in verschiedenen Farben“, betont der Fachberater für Bodenbeläge. „Passende Massiv- und Fußholzleisten, Leimholzplatten, Regalböden, Profil- und Konstruktionshölzer, Schichtstoff- und Küchenarbeitsplatten sowie Holzpflegeprodukte findet man ebenfalls bei uns.“ Auch bei diesen Produkten übernimmt das Team vom bauXpert gerne den Zuschnitt. „Außerdem finden Sie bei uns auch viele Anregungen für die Fassaden- und Terrassengestaltung“, so Julian Lasch weiter. Natürlich steht das Team jederzeit den Kunden mit Rat und Tat zur Seite.



Mehr als nur Holz

Wer sich einen Überblick über das gesamte Sortiment von bauXpert KremerGlismann, das zudem die Bereiche Stahl, Bauelemente, Hoch- und Tiefbau, sowie Gartenund Landschaftsbau umfasst, verschaffen möchte, kann dies online unter www.KremerGlismann.de oder direkt bei einem der beiden Standorte.

Veröffentlicht am: 03.07.2012