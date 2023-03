Hotelneubau am Golfpark

Bad Bramstedt (em/mhp) Der Planungsausschuss hat die Vorhaben der Eigentümer des Golfplatzes Gut Bissenmoor genehmigt, ein Hotel und ein Wohnhaus neben dem bestehenden Clubgebäude zu errichten. Außerdem soll ein weiterer Bereich des Wohn- und Golfparkgeländes, der ursprünglich als Parkplatz und für Sportanlagen vorgesehen war mit Wohnhäusern mit jeweils fünf bis sechs Wohnungen bebaut werden.



Der Hotelbau war bereits vor Weihnachten per städtebaulichem Vertrag abgesichert worden. Damit hatten sich die Eigentümer, Herbert Loesing und Jean Metz, beide eigentlich in der Hamburger Schifffahrtsbranche tätig, dazu verpflichtet, sämtliche bei der Stadt anfallenden Planungskosten zu tragen. Damit das Bauvorhaben rechtlich möglich ist, muss die Stadt den aus dem Jahr 2000 stammenden Bebauungsplan für Neu-Bissenmoor in einem langwierigen Verfahren ändern. Ein ursprünglich geplantes Hotel, eine große Sporthalle, eine Tennisanlage und ein Parkplatz für 370 Autos wurden nie gebaut.



Der Golfplatz hat mittlerweile mit den Hamburger Kaufleuten neue Eigentümer, die nun, in verkleinerter Form und mit 17 Jahren Verspätung, doch noch ein Hotel bauen wollen. Architekt Baum sagte, die Investoren planten ein Gästehaus mit 80 Zimmern und angeschlossenem Spa-Bereich. Daneben sollen drei Wohnhäuser mit je zehn „serviced Appartements“ entstehen. „Das sind Ferienwohnungen, die vom Hotelservice mit versorgt werden“, erklärte Baum.



Insgesamt wollen die Hamburger Kaufleute bis zu 10 Millionen Euro investieren. Darin enthalten ist auch ein bereits weit fortgeschrittener Umbau des Clubhauses, das im Obergeschoss ein zweites Restaurant erhalten hat. Außerdem sollen 100 Pkw-Stellplätze angelegt werden.

Veröffentlicht am: 20.03.2017