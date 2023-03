Hydraulisch, praktisch, gut

Tornesch (jj/sw) Hydrauliksteuerung – hierbei handelt es sich um komplexe elektrische Ansteuerungen von Hydrauliksystemen.



„Diese Steuerungsform dient zur Ansteuerung komplexer, hydraulischer Anlagen“, erklärt Björn Arlt. In einem Schaltschrank sind alle Bedien- oder Baugruppen komplett montiert und anschlussfertig eingebaut. „Diese Anlagen werden grundsätzlich kundenspezifisch angefertigt und sind somit kein Serienprodukt“, verspricht der Fachmann. „Wir versorgen Sie mit genau der Elektronik, die Sie benötigen. So betreuen wir zum Beispiel ein Unternehmen, in dem schwere Gewichte bewegt werden, die zudem auch noch sperrig sind. Bei der Installation der Hydraulikanlage ist äußerste Präzision gefragt, denn es kommt auf die exakte Positionierung von Containern in Ladestationen an. So läuft die Containerabwicklung zügig und rund.“ Einen Überblick über die Leistungen von IEN erhalten Interessierte auf www.ien-tornesch.de.

Veröffentlicht am: 29.05.2013