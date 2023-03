IAB-Studie: Berufsaussichten

IAB-Studie: Akademiker, Techniker und Meister haben die besten Berufsaussichten



Ein aktueller Kurzbericht des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-schung (IAB) zeigt, dass Akademiker sowie Techniker und Meister die nied-rigsten Erwerbslosenquoten aufweisen. Demnach hat der Bildungsgrad einen direkten Einfluss auf die Chancen am Arbeitsmarkt.



So sind im Jahresdurchschnitt 2013 nur 2,5 Prozent der Akademiker, Meister und Techniker von Arbeitslosigkeit betroffen gewesen. Bei Personen mit einer abgeschlossenen Ausbildung hat der Anteil bei 5,1 Prozent und bei den Gering-qualifizierten bei 20 Prozent gelegen. Darüber hinaus haben sich die Quoten von Frauen und Männern einander angeglichen.



Die IAB-Studie zeigt auch, dass es ohne Ausbildung deutlich schwerer ist, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Und auch der Schulabschluss spielt eine ent-scheidende Rolle: So ist 2013 fast jede dritte Person ohne entsprechende Quali-fikation arbeitslos gewesen. Bei den Hauptschulabsolventen hat der Wert hinge-gen nur 9,8 Prozent betragen. Damit zeigt die Analyse, dass die Aussichten auf eine Anstellung proportional zur Höhe des vorhandenen Bildungsabschlusses steigen.



Erfolgreich im Job mit der Aufstiegsfortbildung der DEKRA Akademie



Egal ob Geprüfter Meister für Kraftverkehr, Logistikmeister, Industriemeister Me-tall oder Industriemeister Elektro – Aufstiegsfortbildungen ermöglichen gute Kar-rierechancen und einen sicheren Arbeitsplatz. Damit stellen sie eine sinnvolle und finanziell lohnende Alternative zum klassischen Hochschulstudium dar.



Die DEKRA Akademie bereitet Interessierte auf die bundesweit einheitlich gere-gelte Prüfung vor. Als anerkannte Bildungseinrichtung mit über 30 Jahren Erfah-rung steht sie dabei im direkten Austausch mit den örtlichen Industrie- und Han-delskammern. Teilnehmer können die Aufstiegsfortbildung wahlweise in Vollzeit oder in Teilzeit absolvieren. Auch können sie für die Qualifikation auf Basis des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes finanzielle Unterstützung für die Lehr-gangs- und Prüfungsgebühren sowie zum Lebensunterhalt beantragen.

