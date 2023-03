„Ich arbeite von Montag bis Sonntag “

Moorrege (ml) Man kennt sie ja, die Geschichten vom Tellerwäscher zum Millionär Ganz so weit hat es Jan Oltersdorf mit seinem Unternehmen noch nicht gebracht, obwohl sich schon einige Parallelen ziehen lassen.



„Ich habe als Schüler bei einem örtlichen Getränkemarkt Zelte auf- und abgebaut. Das habe ich über viele Jahre hinweg gemacht und mir irgendwann gedacht, dass ich das auch alleine auf die Beine stellen kann“, so Jan Oltersdorf über die Anfänge seiner Selbstständigkeit. Während seines Studiums zum Wirtschaftsingenieur lief seine Zeltvermietung als Wochenendbetrieb nebenher. „Irgendwann wollten meine Kunden aber nicht nur Zelte sondern auch Tische, Lichtketten und vieles mehr. Ich erhielt einen gewaltigen Zuspruch und so entschloss ich mich vor drei Jahren aus einem bisherigen Neb e n e rwe r b komplett in die Selbstständigkeit zu gehen“, so Jan Oltersdorf weiter. Dieser Wechsel hat auch seinen Preis. Der Jungunternehmer kennt kein Wochenende und arbeitet, wie er sagt, von Montag bis Sonntag. „Wenn Not am Mann ist, fasse ich selbstverständlich mit an – und das passiert sehr oft. Letzte Woche haben wir mehrere Zelte mit einer Gesamtfläche von über 2000 Quadratmetern aufgebaut. Also diesen Job muss man mit Leidenschaft machen. Und ich bin immer noch mit großer Leidenschaft dabei“, berichtet Jan Oltersdorf stolz.



Dass er dies ernst meint, glaubt man ihm sofort. Und dass er schon jetzt eine Erfolgsgeschichte geschrieben hat, beweist ein Blick auf sein heutiges Portofolio: Seine Zelte haben mittlerweile eine Größe von bis zu 800 Quadratmetern erreicht, daneben bietet er von der Technik über das komplette Mobiliar bis hin zu einer mobilen Cock-tailbar alles, was das Eventherz begehrt. Sein Eventangebot reicht vom privaten Familienfest bis hin zur Großveranstaltung – kürzlich war er beispielsweise als Zulieferer für das Spiegel-Sommerfest in Hamburg tätig. Eine solche Größe in so kurzer Zeit erreicht man natürlich nur durch absolute Zuverlässigkeit, professionelles Handwerk und Fairness dem Kunden gegenüber.



„Hier punkten wir immer. Denn wir beraten gut und wir verkaufen dem Kunden nur das, was er wirklich braucht. Feierabend habe ich dann, wenn der Kunde zufrieden ist“, so Jan Oltersdorf über seine Firmenphilosophie. Und wer glaubt, da müsse Jan Oltersdorf ja nun zufrieden sein, den belehrt der Eventmann schnell eines Besseren: „ Wir haben noch Kapazitäten frei. Und das sage ich frei heraus: ich möchte in meinem Business der Größte werden“. Dass ihm das gelingt, mag man kaum bezweifeln. Und er hat noch mehr Ziele: „Meine Frau unterstützt mich großartig und deswegen ist neben meinem Job meine Familie für mich ganz besonders wichtig. Ich wünsche mir neben Haus und Hund noch drei Kinder.“

Veröffentlicht am: 25.07.2012