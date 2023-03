„Ich bin wunschlos glücklich!

Elmshorn (jw/nl) Umfassender Service mit höchster Qualität – Die Sozietät POPPE, Rechtsanwälte, Steuerberater und Notare kann durch die Spezialisierung jedes einzelnen Anwalts auf spezifische Rechtskenntnisse zurückgreifen. Das Unternehmen ist in Elmshorn und Pinneberg vertreten.



Das Wirtschaftsmagazin Kreis Pinneberg hat sich mit Maik Winneke, der am Standort Elmshorn tätig ist, zu einem Gespräch getroffen, um mehr über seine Arbeit und sein Unternehmen zu erfahren.



Seit wann besteht Ihr Unternehmen und gibt es eine interessante Gründungsgeschichte?

Die Kanzlei basierte letztlich aus dem Zusammenschluss mehrerer Sozietäten aus Pinneberg. Der Standort Elmshorn entwickelte sich aus einem Zusammenschluss mit der Kanzlei Jähne vor ungefähr fünf Jahren. „Ich selber bin seit knapp zwei Jahren mit dem Bereich Bank- und Kapitalanlagenrecht dazu gekommen, nachdem ich vorher als Anwalt in Pinneberg gearbeitet habe. Hier in der Kanzlei ist noch ein weiterer Kollege namens Jähne tätig.



Wie viele Mitarbeiter beschäftigen Sie in Ihrem Unternehmen?

Zurzeit haben wir am Standort Elmshorn sechs Mitarbeiterinnen.



Bilden Sie selber aus?

Ja, wir haben zwei Auszubildende zum Rechtsanwalts- und Notargehilfen.



Welche Primärbereiche werden in Ihrem Unternehmen vertrieben?

Wie bereits erwähnt, bin ich im Bank- und Kapitalrecht tätig. Herr Jähne ist im Arbeitsrecht Zuhause. Über den Standort Pinneberg können aber auch alle anderen Fachbereiche angeboten werden.



Welche Kundengruppen sollen angesprochen werden?

Mittelständische Unternehmen, Arbeitgeber und Arbeitnehmer.



Was genau zeichnet Ihr Unternehmen im Verhältnis zum Mitbewerb ganz besonders aus?

Wir bieten in allen Fachrichtungen Spezialisten mit entsprechender Fachausbildung. Aufgrund der Größe haben wir ein entsprechendes Netzwerk. Zudem verfügen wir durch die lange Tätigkeit am Markt über eine sehr große Erfahrung.



Sind Sie mit Ihrer jetzigen Situation glücklich?

Ja, ich bin zur Zeit sehr zufrieden. Ich beschäftige mich im Moment mit geschlossenen Fondbeteiligungen, unter anderem mit Schifffonds. Hierzu gibt es sehr viele Ansprüche und ich versuche Schadensersatzansprüche zu realisieren. In diesem Bereich gibt es gegenwärtig eine Vielzahl an Aufträgen.



Was glauben Sie, wie Ihre Situation in der Zukunft aussehen wird?

Ebenfalls gut. Die Geschäfte laufen reibungslos und das wird auch weiterhin so bleiben.



Sind Sie mit Ihrem heutigen Standort zufrieden?

Ja, es war eindeutig die richtige Entscheidung nach Elmshorn zu gehen, zumal es hier keinen Fachanwalt gibt, der in meinem Bereich arbeitet.



Herr Winneke, haben Sie zum Schluss noch einen persönlichen Wunsch?

Nein, eigentlich nicht. Ich bin wunschlos glücklich!



Bild: Maik Winneke steht Kunden bei Fragen zum Bank- und Kapitalanlagenrecht gerne beratend zur Seite.

Veröffentlicht am: 31.01.2013