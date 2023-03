„Ich fing in der Garage an“

Norderstedt (ls/nl) Der Elektroinstallateurmeister Rainer Wiening und seine Mitarbeiter betreuen über 1.300 Kunden in Norderstedt und Umgebung. Sie sorgen dafür, dass die Kunden eine kompetente Beratung, exakte Planung und eine genaue Ausführung erhalten. Das Wirtschaftsmagazin traf sich mit Rainer Wiening, dem Gründer der Firma, zu einem Gespräch.



Seit wann besteht Ihr Unternehmen und wie kam es zu Ihrer Firmengründung?

Im Juli 1994 gründete ich die Firma „Elektroanlagen Wiening“. Nachdem ich zuvor 25 Jahre in einem Norderstedter Elektrounternehmen gearbeitet habe, bis hin zum Meister, gab es hier für mich keine weiteren Entwicklungsmöglichkeiten. Daraufhin ging ich in ein Fachingenieurbüro und arbeitete hier als Bauleiter. Letztendlich beschloss ich, mich selbstständig zu machen und fing damit tatsächlich in meiner Garage an. Nach und nach stellte ich meine ersten Mitarbeiter ein, vom Azubi bis zum Gesellen. Es war ein großer Schritt für mich, der sich aber sehr gelohnt hat.



Wie viele Mitarbeiter oder Auszubildende haben Sie in Ihrem Unternehmen?

Wir beschäftigen zurzeit dreizehn Monteure, zwei Meister und bilden fünf Lehrlinge zum Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik aus. Ich bin sehr stolz darauf, dass sich bei uns, in der Regel, sehr gute Lehrlinge bewerben.



Welche Primärbereiche werden bei Ihnen vertrieben?

Zu den Primärbereichen gehören bei uns die klassischen Elektroinstallationen von der Glühlampe bis hin zur Stromversorgung im Mehrfamilienhaus. In allen Bereichen zeigen wir vollen Einsatz.



Durch welche Besonderheiten zeichnet sich Ihre Firma aus?

Die Besonderheiten, die wir lieben, sind Sauberkeit und Pünktlichkeit. Bei uns ist es kein Lippenbekenntnis, sondern täglicher Standard, den wir unseren Kunden bieten. Es ist uns sehr wichtig, dass wir versuchen, die Lösung umzusetzen, die der Kunde will und nicht was wir möchten. Der Kunde steht bei uns immer an erster Stelle. Als Team sorgen wir für gute Leistungen. Zudem bieten wir auch eine Businstallation an. Dies ist eine elektrische Steuerung für Beleuchtung, Heizung und Jalousien.



Herr Wiening, sind Sie denn mit Ihrer aktuellen Situation zufrieden?

Ja, mit der aktuellen Situation bin ich sehr zufrieden. Wir haben eine gute Auslastung, aber können immer noch etwas dazwischen schieben. Selbstverständlich können wir auch kurzfristge Aufträge in guter Qualität bearbeiten.



Wie sehen Sie der Zukunft Ihres Unternehmens entgegen?

Der sehe ich sehr positiv entgegen, denn wir versuchen weiterhin mit sehr hochwertiger Arbeit unsere Kunden zufriedenzustellen. Dies ist auch das Ziel, das wir in den nächsten Jahren verfolgen werden.



Wie machen Sie auf sich aufmerksam?

Um auf uns aufmerksam zu machen, haben wir verschiedene Wege gewählt. Unser Firmenlogo findet man auf Bussen und natürlich auch auf unseren Firmenfahrzeugen. Die beste Werbung sind natürlich unsere zufriedenen Kunden, die uns immer weiter empfehlen, was uns sehr freut.



Sind Sie mit Ihrem Standort zufrieden?

Der Standort wird sich nicht ändern, denn hier fühlen wir uns wohl und das soll in der Zukunft genauso bleiben.



Haben Sie noch einen besonderen Wunsch, Herr Wiening, den Sie uns gerne mitteilen würden?

Mein Wunsch wäre es, mehr Zeit mit meiner Familie zu verbringen und vor allem mit meiner Enkelin, die würde ich gerne öfter sehen.

Veröffentlicht am: 10.01.2013