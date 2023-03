Norderstedt (ml) Von diesem Beruf träumen viele. Die erfolgreiche Umsetzung eines solchen Lebenstraumes gelingt allerdings eher nur einem kleinen Klientel: Andreas Garrels ist einer von diesen wenigen, der es geschafft hat. Andreas Garrels ist selbstständiger Fotograf.



„Die genaue Bezeichnung für meine Tätigkeit ist freiberuflicher Dipl. Fotodesigner. Ich habe mich damit nach meinem Studium 1988 selbstständig gemacht“, so Andreas Garrels weiter. Er arbeitet im Wesentlichen als Portrait- und People-Fotograf, erhält auch Aufträge von Firmeninhabern, die sich von ihm eine komplette Unternehmensdarstellung wünschen. „Da mache ich dann das gesamt Foto-Paket – also von der Portraitaufnahme des Vorstandsvorsitzenden bis hin zur Architekturaufnahme des Gebäudekomplexes. So war ich beispielsweise über zwanzig Jahre für die Deutscher Ring Lebensversicherungs AG deren Haus- und Hoffotograf.“ Besonderes Engagement legt der Fotograf auch in seine Tätigkeit als Dozent für Fotografie an Schulen für Gestaltung.



Viele Jahre hat Andreas Garrels unter anderem für das Manager Magazin gearbeitet und bekannte Persönlichkeiten der deutschen Wirtschaft portraitiert. Er wird ebenfalls für Firmen-Events gebucht. „Für mich ist jede Aufgabe eine neue Herausforderung, der ich mich gerne stelle“, betont Andreas Garrels. Für den NDR fotografiert er seit über zehn Jahren alle Radiound Fernsehmoderatoren an den Standorten Hamburg, Schwerin, Kiel und Hannover. Als besondere Begegnung seien Barbara Schöneberger und der NDR2 Moderator Peter Urban genannt. „Ich kann gut auf Menschen eingehen und ganz offensichtlich gelingt es mir, viele so zu portraitieren, wie sie tatsächlich sind. Das ist für mich ganz wichtig.“



Wie er diese besondere Offenheit erreicht, überrascht ihn auch immer wieder selbst. Er strahlt eine ganz besondere Ruhe aus, stellt die richtigen Fragen in der richtigen Tonart und schafft so eine ganz besondere, vertrauensvolle Atmosphäre, in denen sich sein Gegenüber öffnet und für einen entscheidenden Moment dem Fotografen sein Inneres offenbart. „Je professioneller und ruhiger ich bin, desto schneller finden die Menschen das Zutrauen und desto beeindruckender ist das Ergebnis. Ich überschreite in positiver Hinsicht die Grenzen“, sagt Andreas Garrels, dem man anmerkt, dass er voller Stolz seinen Traum zum Beruf gemacht hat.



Foto: Lebt erfolgreich seinen Traum: Andreas Garrels.

(Foto Andreas Garrels)

Veröffentlicht am: 10.07.2012