Veröffentlicht am 14.12.2023

Henstedt-Ulzburg (em) Auch in diesem Jahr wird die erfolgreiche Aktion „Ich kaufe in Henstedt-Ulzburg“ in den für den Einzelhandel wichtigen Monaten des Jahresendes fortgesetzt. Der Initiator ist erneut der örtliche Marketingverein „Henstedt-Ulzburg Marketing e.V.“ (HU-Marketing).

„In heimischen Geschäften einzukaufen, hat nicht nur den Charme einer persönlichen Begegnung mit anderen Menschen. Der klassische Bummel vor Ort bietet auch stets die Möglichkeit zu einer umfassenden Beratung und zur schnellen Klärung von Fragen zum Produkt“, erklärt Oliver Dannenberg, Geschäftsführer des Vereins. „Umständliche Umtausch- oder Rücksendeprozeduren können dadurch weitgehend vermieden werden.“

Auch in diesem Jahr wurden an mehreren Stellen des Ortes Banner aufgehängt, die die Botschaft „Ich kaufe in Henstedt-Ulzburg“ transportieren und damit die Identifikation mit der heimischen Wirtschaft stärken. „Die regionale Wirtschaft hat in dem sich verändernden Einkaufsverhalten der Menschen nach wie vor einen festen Platz. Aus diesem Grund unterstützen wir als Gemeinde die Aktion von Henstedt-Ulzburg Marketing auch in diesem Jahr ausdrücklich“, sagt Ulrike Schmidt, Bürgermeisterin der Gemeinde Henstedt-Ulzburg.

„Besonders freut mich, dass wir unser Anliegen in diesem Jahr erstmalig mit attraktiven Prämien verbinden können“, so Dannenberg weiter. Das Unternehmen Marktkauf stellt dafür sechs Einkaufsgutscheine im Wert von jeweils 50 Euro zur Verfügung, die nach Abschluss der Aktion unter allen Einsenderinnen und Einsendern verlost werden.

Cihan Özen, Geschäftsleiter von Marktkauf Henstedt-Ulzburg erklärt: „Wir beteiligen uns gern an diesem sinnvollen Projekt, denn auch als national aktives Unternehmen schätzen wir die Bindung zu unserem Standort Henstedt-Ulzburg und unseren Kundinnen und Kunden hier vor Ort sehr.“

Wer in der Zeit zwischen dem 18. und 31. Dezember 2023 in Henstedt-Ulzburg einkaufen oder essen geht, kann seine Quittung – ab 50 Euro Einkaufswert – einscannen und mit Angabe seiner Kontoverbindung per Mail an info@hu-marketing.de schicken. Unter allen Einsendungen verlost HU-Marketing 20 Rückerstattungen á 50 Euro, wovon die eine Hälfte auf Einkäufe, die andere Hälfte auf Restaurantbesuche entfällt. Alle Gewinnerinnen und Gewinner werden nach Abschluss der Aktion umgehend benachrichtigt.