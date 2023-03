„Ich mach das einfach mal ...“

Norderstedt/Hamburg (ml) Kaum eine Branche erfreut sich seit Jahren einer so großen Beliebtheit wie die Reisebranche. Die Deutschen reisen nach wie vor besonders gerne und dies in nahezu alle Richtungen und alle Regionen.



Dabei spielt das Alter auf den ersten Blick augenscheinlich eine untergeordnete Rolle, aber wie gesagt, nur auf den ersten Blick. Denn gerade viele ältere Menschen fühlen sich im fortgeschrittenen Alter nicht mehr in jeder Reisegruppe wohl. Oftmals geschieht dies, weil sie das persönliche Empfinden haben, den anderen Reiseteilnehmern auf Grund einer eventuellen körperlichen Einschränkung „zur Last zu fallen“ oder nicht mehr mithalten zu können. Hier setzt Unternehmerin Rana Meske mit ihren „Begleiteten Seniorenreisen“ erfolgreich an. Das Wirtschaftsmagazin stellt das junge Unternehmen für ältere Menschen heute vor. Nachdem ihre Kinder größer waren, wollte Rana Meske sich gerne „etwas Neuem widmen, und zwar gerne im Kulturbereich“, wie sie uns im Gespräch verrät. Da passte es gut, dass das Kulturreferat der Parkresidenz Alstertal in Hamburg Poppenbüttel eine Assistentin suchte. Im Rahmen dieser Aufgabe wurde sie dann gebeten, für die Bewohner der Parkresidenz Ausflüge zu organisieren.



Den Teilnehmern gefiel die Umsetzung so sehr, dass sie immer wieder darauf angesprochen wurde, ob sie nicht auch Seniorenreisen organisieren könne. Gesagt, getan - die erste Reise war organisiert und wie Rana Meske zunächst dachte, sollte es auch dabei bleiben. Doch immer wieder kam die Frage: Wohin fahren Sie das nächste Mal? „Das war im Grunde der Anfang für die Gründung meines Unternehmens. Durch die Arbeit in der Residenz habe ich von den Bewohnern viel über deren Wünsche, wie so eine Seniorenreise ablaufen müsste, erfahren. Davon profitieren wir jetzt alle und entwickeln uns natürlich auch ständig weiter“, so Rana Meske. Jede Reise wird vorher abgefahren und auf Herz und Nieren geprüft. Immer wieder wird die sorgfältige Organisation gelobt. Zudem ist die Atmosphäre in der Gruppe hervorragend. Ihre Reisekunden sind zwischen 70 und 97 Jahre alt und verreisen immer wieder mit ihr. „Meist in den Osten, in die ehemalige DDR, nach Prag, Danzig oder Stettin.



Die Menschen, die mit mir fahren, sind meist weitgereist und kennen die Welt, den Osten aber meistens nicht. Und hier ist der Charme vor Ort noch unverbraucht“, schwärmt sie. Das Besondere an ihren Reisen ist natürlich die Sicherheit und das bequeme Tempo. Der Urlaub beginnt sofort, denn Rana Meske lässt ihre Teilnehmer von zu Hause abholen und wieder hinbringen. „Wir fahren in kleinen Gruppen. Manche haben einen Gehwagen dabei. Wir begleiten die Reise zu zweit, machen während der An- und Abreise alle zwei Stunden eine Pause und mittags eine anderthalbstündige Mittagsruhe. Auch wer nicht soviel laufen kann, bekommt viel zu sehen. Wir passen uns dem Tempo unserer Reisenden eben an“, so Rana Meske nicht ohne Stolz. Dies alles führt dazu, dass manche ihrer Kunden schon über zwanzig Mal mit ihr gereist sind. Und so macht sich Rana Meske auch um ihre berufliche Zukunft keine Sorgen: „Die Anzahl der Menschen, die diese Reisen mit mir machen, wird zunehmen und lassen Sie mich das ganz offen sagen: Ich starte jetzt erst richtig durch!“





Bild: „Alle Angebote werden von uns persönlich vor Ort geprüft“,

darauf ist bei Rana Meske Verlass.

Veröffentlicht am: 27.08.2012