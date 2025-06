Veröffentlicht am 19.06.2025

Henstedt-Ulzburg. Nur eine Handvoll Unternehmen in Europa kann mit der Günter Hoffmann GmbH & Co. KG mithalten. Der Karton-Spezialist aus Henstedt-Ulzburg entwickelt und produziert Verpackungen, die dort zum Einsatz kommen, wo Wellpappe schlapp macht. „Viele unserer Verpackungen dürfen sich bei Feuchtigkeit zum Beispiel nicht auflösen – etwa, wenn sie mit Schnittblumen oder frischem Fisch bestückt sind“, erklärt Geschäftsführer Henrik Jensen. Die besonderen Verpackungen aus Karton liefert das Unternehmen bis nach Island und Grönland. Im Arktischen Ozean werden Fische direkt nach dem Fang auf einem Trawler verarbeitet und in der dafür eigens hergestellten Verpackung aus Henstedt-Ulzburg tiefgekühlt. Auch bei der Verpackung von Obst, Molkereiprodukten und technischen Bauteilen sowie im Versandhandel setzen viele europäische Kunden auf die Expertise der Günter Hoffmann GmbH & Co KG.

Von der hohen Innovationskraft des mittelständischen Unternehmens überzeugte sich die IHK zu Lübeck auf ihrer Sommertour im Kreis Segeberg. „Hier sitzt ein echter Hidden Champion, der mit großem Know-how und hoher Entwicklungstiefe hochwertige Produkte anfertigt“, sagte IHK-Hauptgeschäftsführer Lars Schöning bei dem Besuch vor Ort. Besonders wichtig sei dem Unternehmen der Fokus auf Nachhaltigkeit: „Unsere Produkte bestehen mindestens zu 85 Prozent aus recycelten Papierfasern“, so Jensen.

Einen besonderen Fokus legt der Verpackungsspezialist auf die nachhaltige Integration von jungen Menschen aus dem Ausland. So arbeiten in dem Unternehmen Arbeits- und Fachkräfte aus 19 Nationen. „Für uns ist die Herkunft irrelevant, solange der Mensch ins Team passt und einen positiven Beitrag für uns leistet. Wir sind davon überzeugt, dass eine heterogene Organisation stärker ist als eine homogene“, sagte Jensen. Von der Politik erwarte er mehr Druck, um bezahlbaren Wohnraum an der Nordgate-Achse zu ermöglichen.

Auszeichnung „TOP-Ausbildungsbetrieb“ für die Rohlwing Transport GmbH

Zur Integration junger Menschen leistet auch die Rohlwing Transport GmbH in Henstedt-Ulzburg einen bedeutsamen Beitrag. Von den aktuell elf Auszubildenden kommt ein Großteil aus Marokko, den das Unternehmen mit viel Herzblut ausbildet und im Alltag unterstützt. Für diesen großen Einsatz hat die Spedition von der IHK zu Lübeck die Auszeichnung „TOP-Ausbildungsbetrieb“ in der Kategorie „Soziales Engagement und Integration“ erhalten.

„Wir bilden seit 2016 verstärkt Geflüchtete aus und kümmern uns weit über die Ausbildung hinaus um die Integration und um das Wohlergehen unserer Azubis. Wir sind sehr stolz über die Anerkennung unseres jahrelangen Engagements“, sagte Geschäftsführer Karsten Rohlwing. So unterstützt das Unternehmen zum Beispiel bei Zahnarztbesuchen und stellt den Azubis extra angemieteten Wohnraum zur Verfügung. „Wir bilden natürlich auch aus, um unseren Bedarf an Fachkräften zu decken. Bei den jungen Menschen aus Marokko erleben wir oft eine höhere Motivation und Selbstständigkeit als bei einheimischen Bewerbern“, so Rohlwing weiter. Spezialisiert ist das Transport-Unternehmen mit circa 20 schweren Nutzfahrzeugen auf die Filialdistribution, also auf den Verteilerverkehr von tief-, plus- und ungekühlten Lebensmitteln in der Region.

„Mit der Auszeichnung wollen wir Ihnen Danke sagen und gleichzeitig Werbung machen für den wichtigen Beruf Berufskraftfahrer. Sie bieten den Geflüchteten die bestmögliche Unterstützung, damit sie in Beruf und Gesellschaft erfolgreich Fuß fassen können. Außerdem sind Sie Geschäftsführer und Ausbilder zu gleich. Das ist beeindruckend“, sagte Lars Schöning bei der feierlichen Übergabe des Preises. Die Auszeichnung „TOP-Ausbildungsbetrieb“ vergibt die IHK zu Lübeck nur fünfmal pro Jahr an handverlesene Betriebe.

Foto: Austausch bei der Günter Hoffmann GmbH & Co. KG: IHK-Trainee Tristan Altenburg, Lars Schöning, Hauptgeschäftsführer der IHK zu Lübeck, IHK-Vicepräses Ulf Pielke, Henrik Jensen, Geschäftsführer der Günter Hoffmann GmbH & Co. KG, Kai-Uwe Adams, Leiter der IHK-Geschäftsstelle Norderstedt, und Nadja Garske-Neumann, Wirtschaftsförderung der Gemeinde Henstedt-Ulzburg (von links) ©IHK/Tietjen