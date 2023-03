IHK zu Kiel fordert Sicherheit für den Einzelhandel

„Der Rechtsstaat darf nicht kapitulieren!“ Dies sagte Handelsexperte Björn Ipsen von der Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Kiel am 28. Januar in der Landeshauptstadt.



Die zunehmende Zahl von Ladendiebstählen sei ein Problem auf das nicht mit angestrengtem Weggucken durch die Strafverfolgungsbehörden reagiert werden sollte. Auch Kaufleute zahlen Steuern und haben einen Anspruch auf einen funktionierenden Rechtsstaat. Die hohe Bereitschaft der Wirtschaft, die hier angekommenen Menschen durch Praktikums-, Ausbildungs- und Arbeitsplätze in unserem Land zu integrieren, darf durch rechtliche Ungleichbehandlung nicht gefährdet werden. Ob deutsche Straftäter oder Menschen aus fremden Ländern: Rechtsstaatlichkeit muss für alle Priorität haben.

Veröffentlicht am: 29.01.2016