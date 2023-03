Elmshorn (sw) Alles für den Kunden! 1974 als 3D-Werbung gegründet hat sich die DREI-D Direktwerbung GmbH & Co. KG heute als fester Bestandteil und zuverlässiger Partner auf dem Markt für Marketing und Logistik etabliert.



Die über 140 Mitarbeiter kümmern sich mit Professionalität und Zuverlässigkeit um die Bedürfnisse der Kunden und sorgen auf modernen Lager- und Verarbeitungsflächen für die Erledigung der Aufträge. „Sparen Sie sich die Investitionen in Lager, Lagerverwaltung, Personal, Software, Versand und Retourenmanagement“, so Jörg Probst, Geschäftsführer der DREI-D Direktwerbung GmbH & Co. KG. „Wir sorgen dafür, dass Ihre Ware bei uns ordnungsgemäß lagert und zeitgerecht auf dem optimalsten Versandweg ihr Ziel erreicht. Mit uns stellen Sie jederzeit die transparente und kosteneffiziente Logistik Ihrer Materialien sicher. Nur wenn Sie vollkommen zufrieden sind, sind wir es ebenfalls – denn Ihr Erfolg ist unser Erfolg.“



Optimieren & personalisieren

Neben der fachmännischen Verteilung und Lagerung übernehmen die Mitarbeiter von DREI-D auch die direkte Ansprache der Zielgruppen der Unternehmen. Mit dem Mailing-Service sorgt DREI-D zum Beispiel dafür, dass die normale Briefpost, die Infopost oder die Postwurfspezialsendung den direkten Weg zu den Kunden findet. „Sie liefern die Adressen, wir optimieren, personalisieren und drucken. Moderne Direktadressier-, Falz- und Kuvertiermaschinen helfen uns, Ihre Sendungen schnell und effizient auf den Weg zu bringen. Vom Postkartenmailing in Auflage 50, bis zur Aussendung von 100.000 Briefen oder mehr“, so Probst abschließend. Übrigens: Auf Wunsch übernehmen die Fachleute ebenfalls die Gestaltung jeglicher Drucksachen.



Foto: Mit intelligenten IT-Systemen werden Ware und Material der Kunden in der Daimler Straße in Elmshorn auf über 15.000 Quadratmetern ordnungsgemäß eingelagert.

Veröffentlicht am: 23.05.2012