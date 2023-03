„Ihr kompetenter Partner für Transport und Lagerlogistik“

Prisdorf (em/lh) Die Paletten Börse mit Sitz in Prisdorf – in diesem Jahr im zehnten Jahr ihres Bestehens – ist der Experte im Bereich Holz und Kunststoffe.



Gegründet wurde das Unternehmen von Lorenz Lüders und Thorsten Urban und ist aus der Firma Wilhelm Lüders (Gründung 1871) entstanden. „Unsere Kunden profitieren somit aus über 140 Jahren Erfahrung in der Holz- und Kunststoffproduktion“, erwähnt Lorenz Lüders nicht ohne Stolz.

Neben dem Verkauf von standardisierten Europaletten ist die Paletten Börse der Partner von Handel, Industrie und Handwerk in der Region, bundesweit und auch international. „Durch unsere Erfahrung sehen wir uns als Partner für spezielle Lösungen“ beschreibt Thorsten Urban, zweiter Geschäftsführer neben Lorenz Lüders, die Firmenphilosophie. Ziel ist es, gemeinsam mit dem Kunden den perfekten Ladungsträger zu entwickeln. Neben dem Einsatz von Standardpaletten ist der Kunde immer öfter auf der Suche nach einer individuellen Lösung für sein Produkt. Hierbei ist die Paletten Börse ein kompetenter Partner.

Auf dem Betriebsgelände in Prisdorf hält die Paletten Börse aber auch über 500 Standardprodukte für Ihre Kunden vorrätig, zum Beispiel Chemiepaletten oder Sonderpaletten mit einer Länge von sechs Metern und mehr! Egal ob Holz Kunststoff oder Metall, die Paletten Börse ist der Experte für Transport und Lagerlogistik. Als Vertriebs- und enger Kooperationspartner eines renommierten Kunststoffherstellers kann die Paletten Börse seit einigen Jahren auch hochwertige Kunststoffprodukte anbieten. Neben der klassischen Kunststoffpalette in verschiedenen Maßen, bietet das Unternehmen auch eine große Auswahl an Kunststoffladungsträgern an. Zum Beispiel die sogenannte „Letterbox“ – eine Briefbox für den privaten Post-Dienstleister. Diese Boxen sind auch zur Archivierung von Dokumenten und den innerbetrieblichen Transport in Behörden, Kanzleien und Ämtern gut geeignet.



Praktische Transportboxen

Ferner besteht die Möglichkeit, die Kunststoffboxen durch Heißprägung zu personalisieren. Ebenso im Angebot sind Transportboxen und -körbe für die Lebensmittelindustrie, wie zum Beispiel Bäckereien, Supermärkte, Gemüsehändler und Fleischereien. Gezielte persönliche Beratung und die langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Kunden und Lieferanten ist dem Team der Paletten Börse sehr wichtig. Die Paletten Börse betreut Kunden aus allen Bereichen. Neben Firmen aus der Lebensmittel-, Getränke- und Mineralölindustrie zählen auch zahlreiche Baumschulen sowie Logistik- und Dienstleistungsbetriebe zu ihrem langjährigen Kundenstamm. „Wir fühlen uns dem Mittelstand, insbesondere in der Region, verbunden und verpflichtet“, betonen beide Geschäftsführer, deren Unternehmen auch als Ausbildungsbetrieb in die Zukunft des Unternehmens investiert.

Ferner engagiert sich die Paletten Börse seit Jahren stark im sozialen Bereich für Menschen in Not in der Region und Schleswig Holstein und unterstützt jährlich soziale Projekte. Im Jahr 2012 unterstütze die Paletten Börse zum Beispiel die Hippotherapie für behinderte Kinder der RSH Aktion „Carsten Köthe hilf helfen“ mit einem höheren Geldbetrag.



Foto: Thorsten Urban und Lorenz Lüders, Geschäftsführer der Paletten Börse: „Wir sehen uns als Partner für spezielle Lösungen.“

Veröffentlicht am: 20.03.2013