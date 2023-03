Ihr Sicherheitsexperte für den Norden

Norderstedt (ml) Neben einer Vielzahl von Bedürfnissen nach denen wir permanent streben, dürfte eines der bedeutensten der Wunsch nach Sicherheit sein. Eventuell ist dies von der Bedeutung her sogar das wichtigste Kernbedürfnis, das wir möglichst zu jeder Zeit umgesetzt wissen wollen.



In der heutigen Zeit, in der sich die Kriminalitätsstatistik nahezu jedes Jahr weiter nach oben entwickelt, ist die Befriedigung dieses Wunsches von ganz besonderer Bedeutung. Sich rund um sicher zu fühlen und das 24 Stunden am Tag, ist somit auch das Hauptanliegen von Sabine und Christian Borchert, deren Unternehmen – ASN Sicherheitsdienst – wir heute einmal vorstellen wollen. „Mein Vater hatte bereits in den siebziger Jahren die Idee zu einem Sicherheitsdienst. Dort habe ich auch meine Ausbildung gemacht und ab 2002 mit meinem Bruder zusammen die Firma gegründet“, berichtet Christian Borchert von seinen Anfängen in diesem Metier. 2009 hat er dann sein eigenes Unternehmen neugegründet und neben dem ASN Sicherheitsdienst auch die ATN – die Alarm Technik Nord – zusätzlich in seinem Geschäft installiert.



Heute führt er zusammen mit seiner Frau Sabine das Unternehmen, das bereits im zweiten Jahr eine gute Entwicklung genommen hat und mittlerweile über neun Mitarbeiter verfügt, wie er nicht ohne Stolz erzählt. „Sicherheit braucht heute modernste Technik. Und weil das so ist, arbeiten wir mit ihr“, ergänzt Christian Borchert. „Aber Sicherheitstechnik braucht auch Verständnis. Das bringen wir ihr entgegen, sei es für Alarmanlagen und Alarmtechnik, für Funkanlagen, Videoüberwachung, Zutrittskontrollen, Altennotruf oder Hausnotruf sowie Brandmeldeanlagen und natürlich auch für Einbruchmeldeanlagen“. Zu den Kunden zählen Privathaushalte und mittelständische Unternehmen, diese auch bundesweit. In der Metropolregion Hamburg gehören die Stadt Hamburg wie auch die Hamburger Bezirksämter zu den ASN Sicherheitsdienst- Kunden. Wie sie die Zukunft ihrer Branche einschätzen wollen wir von dem Unternehmer- Ehepaar wissen. „Ach wissen Sie, das sehen wir sehr positiv. Wir sind ein hochmotiviertes Team gut ausgebildeter Fachkräfte, alle mit langjähriger Erfahrung und unser Sicherheitsdienst und der Bereich Sicherheitstechnik arbeiten Hand in Hand.



Unsere 24 Stundennotrufzentrale verfügt über diemodernste Empfangstechnik. Außerdem bietet unser Rund-um-die-Uhr-Service eine intensive Beratung zu einem guten Preis-Leistungsverhältnis. Wir sind also, wie man so schön sagt, recht gut aufgestellt und freuen uns auf die nächsten Jahre. Eigentlich, und das ist ganz ernst gemeint, sind wir wunschlos glükklich.“

