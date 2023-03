„Ihre Kennzeichnungs-Probleme hätten wir gern“

Henstedt-Ulzburg (sw/lm) Die Produkt- und Verpackungskennzeichnung immer bestens im Blick – Hilmar und Christian Hagen verfügen zusammen über 40 Jahre Erfahrung. Anderen Unternehmen bieten sie nicht nur ein umfassendes Sortiment, sondern kümmern sich auch um die Beratung und unterstützen diese auch bei der Konzeptionierung. Sie bieten somit die Komplettlösungen für die Kennzeichnung von Produkten und Verpackungen.



Zu der umfassenden Produktpalette, die Alpha-Systemetikett seinen Kunden bietet, gehören in erster Linie sämtliche Verbrauchsmittel wie Etiketten, Thermotransferbänder, Tinten und neuerdings auch Bonrollen und Plastikkarten sowie die dazugehörige Technik. Vom Etikettendrucker über die Etikettierung bis hin zum Scanner oder einem Auf- und Abwickler ist alles dabei. Zusätzlich wird natürlich auch noch die passende Software zur Beschriftung der Etiketten vertrieben. Für die Installation eines Etikettendruckers bieten die Experten von Alpha-Systemetikett ebenso ihre Hilfe an, wie auch Unterstützung bei der Nutzung entsprechender Etiketten-Software.



Fragen zur Optimierung von Beschriftungsprozessen der Produkte und zur eingesetzten Technik werden den Mitarbeitern beantwortet, sodass es im späteren Workflow keine Hindernisse gibt. „Wir arbeiten branchenunabhängig, da in fast jedem Bereich, ob in der Fertigung, der chemischen , Pharma- oder Konsumgüterindustrie und dem Handel, die Kennzeichnung eine Rolle spielt“, so Christian Hagen. Hilmar Hagen ergänzt: „Gute Beratung ist eine Selbstverständlichkeit für uns. Deshalb gehört zu unserem Service, dass wir auch außerhalb der gewöhnlichen Geschäftszeiten für unsere Kunden da sind, gerade für Unternehmer ist dies ein großer Pluspunkt. Mein Sohn führt mittlerweile erfolgreich das Tagesgeschäft, sodass ich nur noch für spezielle Technik-Fragen zur Verfügung stehe.“



Foto: Christian Hagen auf der B2B NORD in der MesseHalle Hamburg-Schnelsen.

Veröffentlicht am: 24.07.2014