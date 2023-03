Ihre Qualitäten - Ihr Unternehmenserfolg

Die berufliche Selbstständigkeit erfordert exzellente Fach­kompetenz, um am Markt zu bestehen. Doch auch die Unternehmens­­führung erfordert erheblichen Sachverstand, vor allem wenn noch kein entlastender Mitarbeiter­stab aufgebaut ist. Selbst wenn Sie einzelne Aufgaben an Dienstleister delegieren, bleibt es in Ihrer Verantwortung, diese Unternehmens­bereiche zu steuern.



Investieren Sie daher in die Entwicklung Ihrer persönlichen Qualitäten, denn ein Unternehmen steht und fällt mit der Person, die dahinter steht!



Dieser Workshop zeigt auf, welche Kompetenzen Sie für erfolgreiche Unternehmens­­führung brauchen, und behandelt die Themen:



Steuerung der Unternehmensbereiche - von Innovation bis Controlling

Persönliche Qualitäten - von Phantasie bis Akribie

Das Erfolgsgeheimnis - vom richtigen Zusammenspiel der Kompetenzen.



Weitere Informationen (auch über finanzielle Zuschüsse)

T: 040 – 390 97 42



www.claudiakirsch.de/seminar/ihre-persoenlichen-qualitaeten-wichtig-fuer-ihren-unter%C2%ADnehmens%C2%ADerfolg/



06.04.2016 | 17:00 Uhr | Unternehmensberatung Claudia Kirsch

Ehrenbergstraße 59, 22767 Hamburg

Veröffentlicht am: 19.01.2016