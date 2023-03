Mittwoch | 10.12.2014 | revoyo Hamburg



Im Gespräch sein – aber nicht ins Gerede kommen: Gute Unternehmenskommunikation aufbauen.



Zusammenfassung: Beim revoyo-Unternehmerabend treffen sich Unternehmer, um zwei interessante Vorträge zu hören und anschließend dazu ins Gespräch zu kommen.

Ein schöner Artikel in der Lokalzeitung, ein Experten-Interview im Fachmagazin – Berichterstattung hilft jedem Selbständigen und Unternehmer. Aber wie interessiert man die Journalisten für die eigene Firma? Und wie hält man Kunden über die Entwicklung auf dem Laufenden und steuert den Informationsfluss im wachsenden Unternehmen? – Gute Unternehmenskommunikation ist ein Erfolgsfaktor.



Volker Bormann hat gut zwanzig Jahre Medienerfahrung als Journalist, unter anderem bei der Financial Times Deutschland, und ist als Kommunikationsberater und -trainer tätig. In seinem Vortrag wird Volker Bormann erläutern, was eigentlich zur Unternehmenskommunikation gehört, was davon auch für Selbständige und kleine Unternehmen wichtig ist und wie man das am besten organisiert.



Für gute Kommunikation nach innen und außen zu sorgen, gehört zu den wichtigen Unternehmeraufgaben in der wachsenden Firma und spielt daher auch im revoyo-Beratungsprogramm eine Rolle. Welche Themen wir in unserer Beratung noch behandeln, erläutern wir in einer kurzen Präsentation unserer Arbeit.



Sie haben außerdem Gelegenheit, sich mit dem Referenten und den anderen Gästen auszutauschen. Die Teilnahme ist kostenfrei, Visitenkarten und gute Laune sind mitzubringen!





revoyo Unternehmerzukunft im Channel Hamburg

Schellerdamm 22-24

21079 Hamburg





Veröffentlicht am: 01.12.2014