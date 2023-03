Im Mittelpunkt steht der Mandant

Pinneberg (em/mp) Ebenfalls aktiv beim BNI Chapter Pinnau sind Björn Rickmann und Lars Schapke von der Steuergesellschaft Schapke & Rickmann. Im Mittelpunkt ihrer Arbeit und Philosophie steht der Mandant.



„BNI gibt uns die Möglichkeit andere Unternehmer besser kennen zu lernen, so können wir unseren Mandaten die anderen Unternehmen mit gutem Gewissen weiterempfehlen“, erklärt Björn Rickmann. Bei ihrer täglichen Arbeit zeigen die beiden jungen Unternehmer, dass Steuerberater nicht humorlos und verstaubt sein müssen. Das Team, bestehend aus einer Steuerfachwirtin, einer Bilanzbuchhalterin, 14 Steuerfachangestellten, einen Auszubildenden und einer Sekretärin, ist in allen steuerlichen Fragen der beste Ansprechpartner. Lars Schapke: „Neben monatlich stattfindenden Online-Seminaren holen wir für unsere Mitarbeiter regelmäßig namhafte Referenten nach Pinneberg, um über aktuelle Entwicklungen in der Gesetzgebung und Rechtssprechung zu informieren.“ Neben der Lohn- und Finanzbuchführung, Erstellung von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen für Unternehmer und Privatpersonen bietet die Schapke & Rickmann Steuergesellschaft auch eine workflow-orientierte Arbeitsteilung sowie den digitalen Austausch von Belegen und passwortgeschützen Dokumenten für die Mandanten an. „Eine ganzheitliche Beratung können wir durch die enge Zusammenarbeit mit Rechtsanwälten sicher stellen“, so Lars Schapke. Björn Rickmann ergänzt: „Im Steuerrecht gibt es keine doofen Fragen, daher können Sie uns wirklich alle Fragen stellen. Gemeinsam finden wir dann eine individuelle Lösung.“

Veröffentlicht am: 04.05.2012