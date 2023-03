„Im Mittelpunkt steht der Mensch“

Hamburg (ls/ng) Neues Netzwerk für und in ganz Deutschland. Nach dem Zusammenschluss von SONESTO und zwei weiteren Unternehmen entsteht zum 1. Januar 2013 die expertum GmbH. Das Wirtschaftsmagazin traf sich mit Kai Sassenscheid, dem Niederlassungsleiter der SONESTO GmbH in Hamburg, zum Gespräch.



Seit wann besteht Ihr Unternehmen und gibt es hierzu eine interessante Gründungsgeschichte?

Unser Unternehmen wurde 1999 in Oldenburg, Niedersachsen, gegründet. Neben Niedersachsen sind wir vor allem im Nordwesten Deutschlands stark vertreten. Die Standorte sind in Hamburg-City, Hamburg-Barmbek, Bremerhaven, Bremen, Wilhelmshaven, Lübeck und Leer. Unser Unternehmen gehört im nordwestdeutschen Raum zu den führenden Unternehmen ihrer Branche.



Wie viele Mitarbeiter sind bei Ihnen beschäftigt?

In Hamburg haben wir zehn Mitarbeiter im internen Bereich und 80 im externen Bereich. Aber betrachtet man die SONESTO GmbH insgesamt, sind 40 interne und 460 externe Mitarbeiter bei uns beschäftigt. Derzeit bilden wir einen Lehrling zum Personaldienstleistungskaufmann aus.



Auf welche Primärbereiche konzentriert sich der Vertrieb?

In der Filiale in Hamburg-City liegt der Schwerpunkt auf dem kaufmännischen Bereich sowie auf der Luftfahrt. Mit Airbus haben wir einen großen Kunden in diesem Bereich. Unsere zweite Niederlassung in Hamburg-Barmbek betreut den gewerblichen Bereich. Durch diese bewusste Trennung werden sowohl Kunden als auch Bewerber gleich stark betreut. So sind wir für jeden Kunden erreichbar und jeder erhält die optimale Unterstützung für alle Projekte.



Welche Kundengruppen wollen Sie mit Ihrem Unternehmen erreichen?

Wir sind auf Facharbeiter, kaufmännische Mitarbeiter und Ingenieure spezialisiert. Grundsätzlich betreuen wir alle Kunden, die unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen möchten. Durch dezentral geführte Niederlassungen wird ein enger Kontakt mit den Kunden gewährleistet, der für uns sehr wichtig ist.



Wodurch zeichnet sich das Unternehmen, im Gegensatz zu anderen, besonders aus?

Die SONESTO GmbH verfolgt einen durchgängig qualitätsorientierten Ansatz und bietet eine langfristige Basis für zeitgemäßes Arbeiten. Nach einem ausführlichen Gespräch mit unseren Kunden wissen wir, was sie wünschen und brauchen. Die passenden Mitarbeiter stellen wir den Unternehmen dann zum richtigen Zeitpunkt zur Verfügung. Außerdem setzen wir auf qualifizierte Mitarbeiter für die Unternehmen. Seit 2011 glänzt die SONESTO GmbH mit der begehrten „TOP JOB-Auszeichnung“ als vorbildlicher Arbeitgeber. Zudem schätzen wir unsere Kunden, denn bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. So entscheiden wir uns auch für die Personen, nicht nur für die Arbeitskraft unserer Mitarbeiter. Alle arbeiten hier wertschätzend miteinander, das ist sehr wichtig in einem so großen Unternehmen. Außerdem ist die Personalvermittlung ein weiteres wichtiges Standbein. Hier konzentrieren wir uns ebenfalls auf das Menschliche. Sicher muss die fachliche Kompetenz überzeugen. Allerdings möchten wir, dass es langfristig auch persönlich passt.



Sind Sie mit Ihrer aktuellen Situation zufrieden?

Ich bin sehr glücklich und habe um mich herum ein tolles Team, das seine Arbeit ernst nimmt und gut ausführt. Jeden Tag freue ich mich auf meinen Job.



Wie stellen Sie sich die Zukunft, für Ihren Vertrieb, vor?

Da wir in einem sehr qualifizierten Bereich arbeiten, trifft uns der Branchenangleich nicht so stark. Ich erwarte aber, dass dies auch in den anderen Bereichen umgesetzt wird. Mit der wirtschaftlichen Lage bin ich rundum zufrieden. Wir starten in eine positive Zukunft.



Wie sorgen Sie dafür, dass die Kunden auf das Unternehmen SONESTO GmbH aufmerksam werden?

Kunden generieren wir mit viel Bedacht, aber nachhaltig. Unsere Mitarbeiter rekrutieren wir über den kurzen Weg, zum Beispiel über Anzeigen, soziale Netzwerke oder über die Agentur für Arbeit. Wie man sieht, geschieht dies sehr erfolgreich.



Herr Sassenscheid würden Sie uns Ihren persönlichen Wunsch mitteilen, den Sie haben?

Da ich so ein großer Fußballfan bin und mir der Gladbacher Verein sehr am Herzen liegt, ist es mein Wunsch, dass Gladbach Deutscher Meister wird. Falls es nicht klappt, sollte es zumindest ein Pokal sein.



Foto: Kai Sassenscheid sieht dem Strukturwandel positiv entgegen.

Veröffentlicht am: 10.01.2013