Immer auf dem richtigen Kurs

Hamburg (em/ab) Die Berater der movisco analytics sind die Experten für eine ganzheitliche Unternehmenssteuerung und -strategie unter Einsatz von Business lntelligence (BI) und Corporate Performance Management (CPM).



„Mit Business lntelligence verwandeln wir die Vielzahl abstrakter Unternehmensdaten durch Können, Wissen und Erfahrung in Erkenntnisse – diese Informationen sind daraufhin für Sie, unseren Kunden, per Knopfdruck gebündelt abrufbar und bieten Ihnen den permanenten Überblick über Ihre Unternehmenszahlen und gewähren somit Entscheidungssicherheit“, so Christoph Bauer, Geschäftsführender Gesellschafter. „Dabei haben wir uns besonders auf den Einsatz im Finanzdienstleistungsbereich spezialisiert, aber selbstverständlich beraten und unterstützen wir auch Unternehmen anderer Branchen, unabhängig von Größe oder betriebswirtschaftlicher Fragestellung.“



Know-how und Vertrauen

„Wir verstehen unser ,Handwerk’ und Ihre Bedürfnisse, daher haben wir uns seit 2002 auf die BI-Suite der SAP® spezialisiert. ln unserer langjährigen Tätigkeit als BI-Berater konnten wir zudem Erfahrungen mit den BI-Werkzeugen Microsoft® Analysis Services, IBM® COGNOS und Arcplan®/Dynasight sammeln“, stellt Thomas Arnsberg, der ebenfalls als Geschäftsführender Gesellschafter im Unternehmen tätig ist, dar.



Gemeinsam etwas bewegen ...

... zusammen Ziele erreichen! movisco analytics steht für eine Beratung höchster Qualität, welche zu jeder Zeit die Unternehmensgrundsätze widerspiegelt: Unabhängigkeit, Objektivität, Kompetenz und Zuverlässigkeit. Weitere Informationen über das Unternehmen und die Leistungen finden Neugieriggewordene unter www.movisco.de



Veröffentlicht am: 18.06.2014