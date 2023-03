Immer das Wohl der Mandanten im Blick

Neumünster (em/mp) Die Thomas Pracht Steuerberatungsgesellschaft mbH betreut seit mehr als 15 Jahren ihre Mandanten umfassend und kompetent. Sie bietet qualifizierte Steuerberatung für Unternehmen jeder Art bis hin zur Konzerngröße an.



Qualifizierte Steuerberatung bedeutet für das Team eine schnelle Umsetzung der sich laufend ändernden steuerlichen Gesetzgebung und Rechtsprechung sowie höchste Präzision und Genauigkeit bei der Bearbeitung der steuerlichen Angelegenheiten der Mandanten. Vor allem bedeutet qualifizierte Steuerberatung zusammen mit dem Mandanten seinen Bedürfnissen entsprechend das steuerliche Optimum zu erreichen. Mit diesen Grundgedanken der Steuerberatung bietet die Thomas Pracht Steuerberatungsgesellschaft mbH mit hoher Fach- und persönlicher Kompetenz sowie mit der Unterstützung langjähriger Kooperationspartner eine umfassende Dienstleistungspalette an.



Hierzu gehören neben der klassischen Steuerberatung, wie Erstellung von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen, Lohn- und Finanzbuchhaltung sowie Beratung in betriebswirtschaftlichen und steuerrechtlichen Fragen auch die Investitionsplanung und Krisenberatung. Spezielle Kenntnisse bei der Einführung, Umstellung und Weiterentwicklung eines eigenen Rechnungswesen im Unternehmen der Mandanten mit den Systemen DATEV, SAP R/3 und Microsoft Navision runden das Dienstleistungsangebot ab. Hinter diesen Prinzipien einer qualifizierten Steuerberatung stehen zwei Steuerberater, eine Dipl.-Wirtschaftsjuristin (FH) und acht langjährige Mitarbeiter sowie eine Kooperation mit einer Hamburger Sozietät bestehend aus Rechtsanwälten, Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern. In dem beständigen Mandantenkreis finden sich mittelständische Unternehmen jeglicher Rechtsform ebenso wie Freiberufler und Privatpersonen.



Durch eine jahrelange und intensive Betreuung von Immobilienunternehmen in den verschiedensten Rechtsformen zählen aber auch in- und ausländische Immobilienkonzerne zu den Mandanten der Thomas Pracht Steuerberatungsgesellschaft mbH. Für die Thomas Pracht Steuerberatungsgesellschaft mbH ist insbesondere die soziale und ökonomische Perspektive wichtig. Gerade auch die Ausgestaltung flexibler Arbeitszeitmodelle und die Bereitstellung von Heimarbeitsplätzen zur Förderung des Modells „Karriere und Familie“ tragen zusätzlich zur Reduzierung der Mitarbeiterfluktuation bei. Als dienstleistungsorientiertes Unternehmen bekennt sich die Thomas Pracht Steuerberatungsgesellschaft mbH zur ständigen Weiterbildung seiner Mitarbeiter, zur Berücksichtigung der Mandantenwünsche, zu einem systematischen Management und zu einer mandantenorientierten Informationspolitik.



Auch das soziale Engagement ist für die Thomas Pracht Steuerberatungsgesellschaft mbH wichtig. Thomas Pracht hat den Verein „Kinderherzen wollen leben e. V.“ ins Leben gerufen und als 1. Vorsitzender die ehrenamtliche Verwaltung des Vereins übernommen. Dieser Verein kümmert sich um die Beschaffung von Mitteln zur Förderung der klinischen und wissenschaftlichen Entwicklung mit Schwerpunkt auf das Kinderherzzentrum am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (Campus Kiel).

Veröffentlicht am: 21.06.2011