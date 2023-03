Immer ein Auge auf Ihr Unternehmen

Bad Segeberg/Hamburg (sw/sh) Diebstahl und Sabotage vermeiden und den Verkauf fördern! Mit den Videosystemen von MEBO Sicherheit behalten Unternehmen den Überblick über Ihre Ware oder Objekte. Jedes Verkaufsgut und auch die Arbeitsgeräte wie Maschienen oder Computer sind es wert, vor Diebstahl, Beschädigung oder Missbrauch geschützt zu werden.



Die MEBO Sicherheit GmbH bietet Unternehmen alles Notwendige, um eine leistungsstarke Videoüberwachung zu garantieren. „Sichtbare und unsichtbare elektronische IP-Kameras leiten die Videoaufzeichnungen an einen digitalen Videorekorder“, erklärt Ralf Menck, Prokurist und Technischer Leiter bei MEBO.



Höchstmaß an Sicherheit

„Die Bilder können jederzeit live empfangen und ausgewertet werden, wenn die Videoanlage in das firmeneigene Netzwerk integriert oder zur MEBO Notruf-Serviceleitstelle aufgeschaltet wird. Über den PC, das Smartphone oder auch das Tablet ist ersichtlich, was gerade im Unternehmen vor sich geht. „Um ein Höchstmaß an Sicherheit zu gewährleisten, bieten wir Ihnen eine individuelle Planung, Montage und Aufschaltung zu unserer Notruf- Serviceleitstelle – alles aus einer Hand. So können Sie sicher sein, dass Ihr Unternehmen ausreichend mit Videokameras ausgestattet ist und Sie bei Beschädigung oder Diebstahl Ihrer Produkte einen Beweis in der Hand haben.“



„Gerne stehen wir Ihnen bei allen Fragen rund um das Thema Videosysteme für Unternehmen zur Verfügung, vereinbaren Sie ein Termin vor Ort“, so Ralf Menck abschließend.



Veröffentlicht am: 23.06.2017