Immer wieder frisch

Hamburg (mp) Atelier Fetzer ist ein, in dritter Generation geführtes, unabhängiges Traditionsunternehmen mit mehr als 60 Jahren Erfahrung. Dirk Bartel erklärte im Interview das Besondere des Hamburger Messebauunternehmens.



Was macht Atelier Fetzer?

Wir sind sehr breit aufgestellt und können Unternehmen in der ganzen Bandbreite der Kommunikation unterstützen. Wir bieten vom Messebau über das Drucken von Werbegrafiken, Firmenschilder, Fahrzeug- und Objektbeschriftungen bis hin zum Dekorationsservice und Eventequipment, alles aus einer Hand.



Was sind Ihre Aufgaben?

Ich bin für die Neukundenansprache und die Kommunikation von Atelier Fetzer verantwortlich. Durch die immer vielschichtigeren Anforderungen der Kunden und eine zu erkennende Umschichtung von Kommunikationsgeldern, ist eine Aufklärung und Beratung vieler Kunden eine spannende Herausforderung. Durch das von uns angebotene breite Spektrum der Kommunikationskanäle ist hier auch sehr schnell ein Ansatz gefunden mit den Kunden in den Dialog zu treten, die Bedürfnisse zu eruieren und verschiedene Ansätze zu diskutieren. Das Ergebnis ist dann, die Erfolge in den zufriedenen Gesichtern der Kunden zu sehen.



Wo sehen Sie Atelier Fetzer in der Zukunft?

Da wir immer einen Schritt schneller denken, als sich der Markt bewegt, und außerdem kreativ, kompetent und flexibel sind, werden wir die Tradition des Familienbetriebes noch lange und erfolgreich weiterführen.

Veröffentlicht am: 23.05.2012