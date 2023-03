Immobilien-Schätze in Bad Segeberg entdecken

Bad Segeberg (em) „Möbel Kraft, die Segeberger Kliniken, die Karl-May-Spiele, der Schatz im Silbersee, Das sind die bekannten Schätze in Bad Segeberg, aber es gibt noch mehr“, weiß Markus Trettin von der Wirtschaftsentwicklung Bad Segeberg.



Der Schatz, der hier in den Blick der Öffentlichkeit gerückt und vorgestellt wird, ist das ehemalige Lettow-Vorbeck-Kasernengelände. „Gehoben wurde dieser Schatz vor den Toren der Stadt Bad Segeberg zwar schon im Sommer 2011 von zwei Investoren, aber für sich alleine behalten möchten sie ihn natürlich nicht“, so Trettin weiter. „Deshalb bieten sich hier Büroräume, Lagerräume, Hallen, Unterstände und Grundstücke – in attraktiver Lage und Umgebung.“



Rund 29 ha Fläche und ein gut erhaltener Bestand an verschiedenen Gebäuden mit einer gesamten Nutzfläche von ca. 33.000 m² machen dieses Areal so wertvoll und attraktiv. Zudem bietet es neben der hervorragenden Anbindung an die Autobahn A21 einen ganz besonderen Charme, der wie an kaum einem anderen Ort das Arbeiten im Grünen ermöglicht. Dieses soll auch so bleiben. Markus Trettin: „Das Ziel der Investoren ist, die Strukturen und möglichst viele Gebäude zu erhalten und sukzessive einer neuen Nutzung zuzuführen. Im Laufe dieses Jahres wird zudem die Grundlage für einen schnellen Internetanschluss geschaffen, der die künftigen Nutzer mit zukunftsfähigen Geschwindigkeiten versorgen wird. Parallel zu den laufenden Sanierungsarbeiten werden zurzeit der Flächennutzungsplan sowie der Bebauungsplan geändert, so dass zum Herbst/Winter 2012 die weitere aktive Vermarktung starten kann.“



Wer sich ein Stück von diesem Schatz in Bad Segeberg sichern möchte oder Flächen braucht, sei es Büro, Praxis, Labor, Lager oder Grundstück, kann sich gerne beim Wirtschaftsentwickler des Mittelzentrums Bad Segeberg-Wahlstedt, Markus Trettin, melden. Detaillierte Informationen und Pläne werden ab Februar 2012 über die Homepage der Lettow- Vorbeck-Viertel GmbH unter www. levo-park.de erhältlich sein.



Foto: Ist von der Lage und den Räumen überzeugt: Wirtschaftsentwickler Markus Trettin

Veröffentlicht am: 03.02.2012