Immobilientalk: Kunden im Mittelpunkt

Norderstedt (em) Hausmann Immobilien Beratung und Makler begegnet neuen Herausforderungen grundsätzlich mit innovativen und individuellen Konzepten, in denen der Kunde und Mensch immer im Mittelpunkt steht. Ein solches Konzept sind die kostenfreien Veranstaltungen im Hausmann Immobilien Treff (HIT).



Im HIT bietet das Norderstedter Unternehmen seinen Kunden kostenfreie Beratungen, Vorträge, Seminare und Workshops an. Themen sind beispielsweise: „Was mache ich mit meiner Immobilie im Alter?“ oder „Wie verkaufe ich eine private Immobilie?“ Dies sind häufig gestellte Fragen, auf die der Experte Thorsten Hausmann gerne Antworten gibt. Gestartet wird der Immobilientalk am 5. November um 15 Uhr. In gemütlicher Runde, bei Apfelkuchen und Kaffee, erläutert Thorsten Hausmann (Foto), wie es um den Norderstedter Immobilienmarkt bestellt ist, wohin sich die Preise für Immobilien in Norderstedt und Langenhorn entwickeln. Zusätzlich gibt es Antworten auf Fragen wie: „Ist der Verkauf jetzt sinnvoll oder sollte man lieber warten?“ Oder: „Welche Erkenntnisse liefert der im September von Hausmann Immobilien veröffentlichte Marktbericht – was ist die eigene Immobilie wert?“



Fester Termin im Kalender

„Sollten Sie am 5. November schon vergeben sein: Der Immobilientalk wird ein fester Termin, gerne auch für Ihren Kalender, denn man trifft sich jeden ersten Dienstag im Monat, um über den Immobilienmarkt und relevante Themen zu plaudern“, so Thorsten Hausmann. „Weitere Veranstaltungen finden sich unter www.veranstaltungen.- hausmann-makler.de. Bitte melden Sie sich zu jeder Veranstaltung vorher telefonisch, per E-Mail oder direkt im HIT an. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Wir bestätigen schriftlich per E-Mail Ihre Teilnahme. Ein Rechtsanspruch auf die Teilnahme besteht nicht, bei großer Nachfrage erfolgt die Teilnahme in der Reihenfolge der eingegangenen Anmeldungen.“ Bei Kaffee und Kuchen erfahren die Teilnehmer Neuigkeiten aus der Immobilienbranche.

Veröffentlicht am: 29.10.2013